"Це жах": легкоатлетка Геращенко показала, як ховалась з крихітною донечкою під час атаки РФ

Ірина поділилася емоціями після безсонної ночі, яку разом із новонародженою донечкою провела в укритті.

За її словами, під час тривоги вона перебувала на паркінгу, де майже нічого не було чутно. Однак це не завадило відчути весь жах того, що відбувалося в місті.

"Сьогодні наша ніч була на паркінгу. Ми майже нічого не чули. Весь цей час читати новини під час тривоги та бачити ці страшні наслідки - волосся підіймається дибки", - написала Ірина у своїх соцмережах.

Ірина Геращенко ховалася у паркінгу від атаки РФ (скріншот)

Особливо моторошною, за її словами, була розмова з мамою, коли в трубці телефону було чутно звуки "Шахедів" і ракет.

"Розмовляти з мамою та через слухавку чути, як летить "Шахед'"чи ракета. Як це все збивається або падає і чекаємо оці секунди, коли з тобою знову почнуть говорити - це жах", - поділилася призерка Олімпіади-2024.

На завершення Ірина звернулася до своїх підписників із важливим закликом.

"Друзі, бережіть себе, будь ласка", - написала вона.

Нагадаємо, лише нещодавно, 11 червня, бронзова призерка Олімпійських ігор-2024 у стрибках у висоту вперше стала мамою. У неї та її чоловіка Сергія Спільняка народилася дівчинка.

Ірина Геращенко з чоловіком (фото: instagram.com/gerashchenkoi)

Моторошна атака по Києву 17 червня

Атака почалася ще пізно ввечері 16 червня, коли небо над містом заполонили "Шахеди".

Основний удар прийшовся на район аеропорту "Жуляни" та прилеглу житлову забудову.

Одним із перших постраждав гуртожиток Національного авіаційного університету. На щастя, всі студенти залишилися живими, хоча дехто отримав поранення.

Після другої години ночі окупанти почали накривати місто ракетами. Вибухи пролунали в різних районах Києва, проте найстрашніші наслідки зафіксовані у Солом’янському районі.

Там одна з ракет повністю зруйнувала цілу секцію житлової багатоповерхівки - з дев’яти поверхів лишилася буквально купа уламків, а ударною хвилею дістало аж до підвалу.

За офіційною інформацією Нацполіції, станом на зараз відомо щонайменше про 15 загиблих.

Ще близько сотні осіб зазнали поранень, частину з них шпиталізували. Водночас рятувальники не припиняють пошукові роботи - під завалами можуть бути люди, а отже кількість жертв може зрости.

Вогонь і уламки охопили щонайменше 27 точок у столиці. Сили оборони тримали оборону до самого ранку, відбиваючи масовану хвилю дронів та ракет.