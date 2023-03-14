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Це вже тренд. Резніков заявив про створення корабельної коаліції для України

Фото: міністр оборони України Олексій Резніков (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

В світі набирає популярності тренд на створення коаліцій в інтересах України. Цього разу партнери України допомогли зі створенням корабельної коаліції.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони Олексія Резнікова під час під час брифінгу в Одесі.

"Тепер вже є тренд на створення певних коаліцій в інтересах України. Була танкова ініціатива, яка стала танковою коаліцією, перед тим була артилерійська ініціатива, яка стала артилерійською коаліцією", - сказав міністр оборони.

За його словами, завдяки сьогоднішньому оголошенню міністра оборони Нідерландів Кайси Оллонгрен, про те, що нам передадуть мінні тральщики, можна сказати, що наразі утворюється корабельна коаліція.

"Британія вже передала нам два таких мінних тральщиків, на них вже є два українських екіпажі та піднято український прапор, тобто сьогодні в українському флоті є два мінних тральщики від Британії", - повідомив Резніков.

Він також заявив, що до британських тральщиків приєднаються екіпажі на кораблях від Нідерландів та Бельгії.

"Вже щонайменше 3 країни є в складі цієї коаліції. Морська держава Україна буде розвивати свій флот. Плюс ми будуємо український флот в Туреччині. Тепер можемо сміливо говорити, що утворена корабельна коаліції", - наголосив міністр.

Нагадаємо, в січні вперше тральщики, передані Британією, вийшли в море під жовто-блакитними прапорами.

Крім того, Україна отримає від Нідерландів кораблі для знешкодження мін.

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