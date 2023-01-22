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Вперше тральщики, передані Британією, вийшли в море під жовто-блакитними прапорами

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Британія, Неділя 22 січня 2023 22:59
Вперше тральщики, передані Британією, вийшли в море під жовто-блакитними прапорами Фото: в морі вийшли тральщики, передані Україні Британією (GettyImage)
Автор: Тетяна Зарембо

Біля узбережжя Шотландії два українські військові кораблі, які раніше належали Королівським Військово-морським силам, вперше вийшли під українським прапором на тренування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на UKDefenceJournal.

Як повідомляє видання, тральщики проводять регулярне навчання, щоб ознайомити українські екіпажі зі своїми системами. Ці мінні мисливці відтепер мають назви "Чернігів" (колишній HMS Grimsby) і "Черкаси" (колишній HMS Shoreham) і призначені для розмінування мілководних прибережних вод.

Видання нагадує, що угода про передачу тральщиків була підписана ще у січні 2022 року - до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Вперше тральщики, передані Британією, вийшли в море під жовто-блакитними прапорами

У жовтні 2022 року РБК-Україна повідомляло, що у Туреччині спустили на воду новий український корвет "Гетьман Іван Мазепа".

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