Це вперше у світі. Українські лікарі дістали уламок з серця військового без розрізу грудей

Як проводили операцію

До повномасштабної війни Юрій був технічним працівник у школі на Вінниччині. Мобілізувавшись, отримав важке поранення грудної клітини під Бахмутом. У той момент він допомагав евакуювати тіла загиблих.

Лікарі розповідають, що російський снаряд пробив легеню Юрія та застряг у серці.

У Дніпрі медики зробили військовому екстрену операцію, що врятувало йому життя. Проте в коронарній артерії залишився отвір, через який кров потрапляла в порожнину серця.

Тому лікарі в Києві ухвалили рішення провести унікальну операцію - дістати уламок без розрізу грудної клітини. Для цього використовують внутрішньосудинний доступ через руку, і для такого методу не потрібна загальна анестезія.

Юрій Січка зі своїми лікарями (фото: facebook.com/Amosov.Institute)

"Під час операції ми використали внутрішньокоронарний ультразвуковий апарат, що дозволив нам бачити судину зсередини та точно встановити спеціальні стент-графти - металеві конструкції до п'яти міліметрів у діаметрі, які закрили пошкоджену зону артерії", - розповідають кардіохірурги.

За даними лікарів, така операція є першою у світі та унікальною.

Наразі Юрій Січка почувається добре та проходить реабілітацію.