RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Это впервые в мире. Украинские врачи извлекли обломок из сердца военного без разреза груди

Украинские врачи получили обломок через руку (фото: Freepik)
Автор: Юлия Гаюк

Хирурги Национального института сердечно-сосудистой хирургии имени Амосова достали обломок из сердца 49-летнего защитника Юрия Сечки без разреза грудной клетки. Это сделали это через руку.

Как проводили операцию

До полномасштабной войны Юрий был техническим работником в школе в Винницкой области. Мобилизовавшись, получил тяжелое ранение грудной клетки под Бахмутом. В тот момент он помогал эвакуировать тела погибших.

Врачи рассказывают, что российский снаряд пробил легкое Юрия и застрял в сердце.

В Днепре медики сделали военному экстренную операцию, что спасло ему жизнь. Однако в коронарной артерии осталось отверстие, через которое кровь попадала в полость сердца.

Поэтому врачи в Киеве приняли решение провести уникальную операцию - достать обломок без разреза грудной клетки. Для этого используют внутрисосудистый доступ через руку, и для такого метода не требуется всеобщая анестезия.

Юрий Сечко со своими врачами (фото: facebook.com/Amosov.Institute)

"Во время операции мы использовали внутрикоронарный ультразвуковой аппарат, который позволил нам видеть сосуд изнутри и точно установить специальные стент-графты - металлические конструкции до пяти миллиметров в диаметре, которые закрыли поврежденную зону артерии", - рассказывают кардиохирурги.

По данным врачей, такая операция первая в мире и уникальная.

Сейчас Юрий Сечко чувствует себя хорошо и проходит реабилитацию.

 

 

Ранее мы рассказывали, что грозит мужчине, который обматерил врача-ветерана на протезах.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
СердцеВрачиКардиолог