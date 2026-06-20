"Це виживання держави": головне з інтерв'ю з мером Франківська про мігрантів, ЛГБТ та мову

Мігранти

Марцінків категорично проти залучення іноземної робочої сили. Натомість він пропонує обходитись власними ресурсами.

"Треба шукати шляхи, як забезпечити ті чи інші галузі економіки своїми мешканцями, через перепрофілювання, перенавчання, залучення жінок тощо", – каже мер.

Разом з тим, Марцінків виступає проти подальшого розкачування цієї теми, зокрема на антимігрантських мітингах.

"Я побачив, що в принципі це використовує російська пропаганда, і тому я про це мусив сказати. Я просив навіть деяких активістів у Франківську не проводити заходи протесту, щоб не підігрувати московській пропаганді", – говорить міський голова Івано-Франківська.

ЛГБТ

Марцінків відомий своїми категоричними заявами на тему ЛГБТ-спільноти. В інтерв'ю РБК-Україна він наголосив, що вважає їхню активність загрозою для української демографії.

"Ми не говоримо про конкретну групу людей. Ми говоримо про ідеологію, коли підміняються поняття сім'ї і коли це не призводить до народження дітей і до зменшення депопуляції", – каже мер.

Він пропонує робити більшу ставку на проактивну роботу з боку держави для стимулювання народжуваності.

"Сьогодні це така тема, про яку варто, знову ж таки, менше говорити, а більше популяризувати, і більше робити заходів щодо стимулювання сім'ї, для того, щоб народжувались дітки, особливо щодо наших військових, тобто різні програми реалізовувати", – каже мер.

Мова

Проєкт "мовних патрулів", який викликав значний резонанс, наразі припинив свою роботу у Франківську.

Марцінків вважає, що він виконав свою задачу – Івано-Франківськ знову став майже повністю україномовним.

"Держава тут має бути більш активною у пропагуванні української мови. Курси мають бути постійно. Я розумію, що, можливо, старше покоління – його так не зміниш. А от діти, молодь, тут якраз треба працювати, щоб це покоління вважало повноцінно українську мову рідною. Це трошки так звучить дико в українській державі, але, на жаль, такі наші реалїї", – зазначає мер.

Підготовка до зими

За словами Марцінківа, Івано-Франківськ готовий до опалювального сезону "на тверду "четвірку".

Головна ставка зроблена на децентралізацію опалення: влада стимулює перехід на індивідуальні системи та будує модульні котельні. Фінансування благоустрою та критичної інфраструктури вдається балансувати завдяки міжнародним грантам від ЄС.

Хоча 15% бюджету Івано-Франківська йде на допомогу ЗСУ, європейські кошти за законом не можна витрачати на армію, тому їх спрямовують на міське господарство, пояснює мер міста.

"Для нас дуже важливе водопостачання. Зважаючи на те, що можуть бути удари по водопостачанню, по каналізаційних потужностях і насосних станціях, ми відпрацьовуємо цю загрозу також. Але сподіваємося, що спільними зусиллями ми гарно підготуємося до зими і запустимо опалювальний сезон", – каже Марцінків.