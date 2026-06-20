"Это выживание государства": главное из интервью с мэром Франковска о мигрантах, ЛГБТ и языке

Мигранты

Марцинкив категорически против привлечения иностранной рабочей силы. Вместо этого он предлагает обходиться собственными ресурсами.

"Надо искать пути, как обеспечить те или иные отрасли экономики своими жителями, через перепрофилирование, переобучение, привлечение женщин и т.д.", – говорит мэр.

Вместе с тем, Марцинкив выступает против дальнейшего раскачивания этой темы, в частности на антимигрантских митингах.

"Я увидел, что в принципе это использует российская пропаганда, и поэтому я об этом должен был сказать. Я просил даже некоторых активистов во Франковске не проводить акции протеста, чтобы не подыгрывать московской пропаганде", – говорит городской голова Ивано-Франковска.

ЛГБТ

Марцинкив известен своими категорическими заявлениями на тему ЛГБТ-сообщества. В интервью РБК-Украина он подчеркнул, что считает их активность угрозой для украинской демографии.

"Мы не говоримы о конкретной группе людей. Мы говорим об идеологии, когда подменяются понятия семьи и когда это не приводит к рождению детей и к уменьшению депопуляции", – говорит мэр.

Он предлагает делать большую ставку на проактивную работу со стороны государства для стимулирования рождаемости.

"Сегодня это такая тема, о которой стоит, опять же, меньше говорить, а больше популяризировать, и больше делать мер по стимулированию семьи, для того, чтобы рождались детки, особенно касательно наших военных, то есть разные программы реализовывать", – говорит мэр.

Язык

Проект "языковых патрулей", вызвавший значительный резонанс, на данный момент прекратил свою работу во Франковске.

Марцинкив считает, что он выполнил свою задачу – Ивано-Франковск снова стал почти полностью украиноязычным.

"Государство здесь должно быть более активным в пропаганде украинского языка. Курсы должны быть постоянно. Я понимаю, что, возможно, старшее поколение – его так не изменишь. А вот дети, молодежь, здесь как раз надо работать, чтобы это поколение считало полноценно украинский язык родным. Это немножко так звучит дико в украинском государстве, но, к сожалению, таковы наши реалии", – отмечает мэр.

Подготовка к зиме

По словам Марцинкива, Ивано-Франковск готов к отопительному сезону "на твердую "четверку".

Главная ставка сделана на децентрализацию отопления: власти стимулируют переход на индивидуальные системы и строят модульные котельные. Финансирование благоустройства и критической инфраструктуры удается балансировать благодаря международным грантам от ЕС.

Хотя 15% бюджета Ивано-Франковска идет на помощь ВСУ, европейские средства по закону нельзя тратить на армию, поэтому их направляют на городское хозяйство, объясняет мэр города.

"Для нас очень важно водоснабжение. Учитывая то, что могут быть удары по водоснабжению, по канализационным мощностям и насосным станциям, мы отрабатываем эту угрозу тоже. Но надеемся, что совместными усилиями мы хорошо подготовимся к зиме и запустим отопительный сезон", – говорит Марцинкив.