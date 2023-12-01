"Це вихід": Зеленський просить у Заходу кредити та ліцензії для виробництва зброї

Як зазначає агентство, Україна зосереджена на наступному етапі – збільшенні вітчизняного виробництва озброєнь. На це виділяється значна частина бюджету України, але цього обсягу виробництва далеко недостатньо, щоб переламати хід війни.

Тепер Зеленський сподівається, що західні союзники, включаючи США, запропонують йому вигідні кредити та контракти для досягнення цієї мети.

"Це вихід", - сказав Зеленський, додавши, що ніщо не лякає Росію більше, ніж самодостатня у військовому відношенні Україна.

Коли Зеленський востаннє зустрічався з президентом США Джо Байденом, членами Конгресу та іншими високопосадовцями, він звернувся з одним наполегливим закликом: надати Україні дешеві кредити та ліцензії на виробництво американської зброї.

"Дайте нам ці можливості, і ми будуватимемо, - сказав він їм. - Яких би зусиль і часу це не зажадало, ми зробимо це, і зробимо це дуже швидко".

Бюджетні витрати на виробництво зброї

Нагадаємо, у державному бюджеті України на 2024 рік передбачено 94,3 млрд гривень додаткових коштів на виробництво зброї та дронів.

Доходи, отримані від ПДФО з військових, будуть вилучені з місцевих бюджетів та направлені до спеціального фонду держбюджету з їх цільовим використанням:

43,3 млрд гривень - на виробництво та закупівлю морських дронів та БПЛА,

51 млрд гривень – на впровадження нових технологій у секторі ОПК та для виготовлення зброї.

Витрати бюджету-2024 передбачено у сумі 3 трлн 355 млрд гривень. Загалом на сектор оборони піде безпеці 1 трлн 692,6 млрд гривень. Це становить 22,1% ВВП.