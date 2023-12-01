"Это выход": Зеленский просит у Запада кредиты и лицензии для производства оружия

Как отмечает агентство, Украина сосредоточена на следующем этапе - увеличении отечественного производства вооружений. На это выделяется значительная часть бюджета Украины, но текущего объема производства далеко недостаточно, чтобы переломить ход войны.

Теперь Зеленский надеется на то, что западные союзники, включая США, предложат ему выгодные кредиты и контракты для достижения этой цели.

"Это выход", - сказал Зеленский, добавив, что ничто не пугает Россию больше, чем самодостаточная в военном отношении Украина.

Когда Зеленский в последний раз встречался с президентом США Джо Байденом, членами Конгресса и другими высокопоставленными чиновниками, он обратился с одним настоятельным призывом: дать Украине дешевые кредиты и лицензии на производство американского оружия.

"Дайте нам эти возможности, и мы будем строить, - сказал он им. - Каких бы усилий и времени это ни потребовало, мы сделаем это, и сделаем это очень быстро".

Бюджетные расходы на производство оружия

Напомним, в государственном бюджете Украины на 2024 год предусмотрено 94,3 млрд гривен дополнительных средств на производство оружия и дронов.

Доходы, полученные от НДФЛ с военных, будут изъяты из местных бюджетов и направлены в специальный фонд госбюджета с их целевым использованием:

43,3 млрд гривен - на производство и закупку морских дронов и БПЛА,

51 млрд. гривен - на внедрение новых технологий в секторе ОПК и для изготовления оружия.

Расходы бюджета-2024 предусмотрены в сумме 3 трлн 355 млрд гривен. В целом на сектор обороны уйдет безопасности 1 трлн 692,6 млрд гривен. Это составляет 22,1% ВВП.