"Це удар у спину": FT дізналося реакцію України на зміну позиції Трампа щодо Путіна

Президент США Дональд Трамп напередодні зустрічі з Володимиром Путіним заявляв, що буде тиснути на главу РФ для досягнення миру. Але в підсумку він, судячи з усього, став на бік Кремля.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times .

Видання зазначає, що в середу між Трампом і президентом України Володимиром Зеленським відбулася телефонна розмова. У ній американський лідер сказав, що чинитиме тиск на очільника Кремля щодо питання війни.

Однак до суботи, розстеливши перед Путіним червону доріжку на саміті на Алясці, Трамп, схоже, став натомість на бік диктатора РФ, повторивши позицію і риторику Кремля.

У своїй соцмережі Truth Social він написав, що хоче "перейти безпосередньо до мирної угоди, яка покладе кінець війні, а не просто до угоди про припинення вогню, яка часто не виконується".

Також Трамп припустив, що США не будуть поки що запроваджувати нові санкції проти РФ, що свідчить про відмову від спроб стримати військову стратегію Кремля.

Крім того, останніми тижнями президент США публічно висловлював розчарування Путіним через його непоступливість і постійні бомбардування мирного населення. Але зміна його тоді "викликала тривогу і почуття зради в Києві в суботу", яке посилилося в міру появи інформації про зустріч.

Зокрема, Путін як умову зупинки війни - зажадав від України вивести війська з Донецької та Луганської областей. За словами чотирьох джерел, він сказав Трампу, що може заморозити іншу частину лінії фронту, якщо основні вимоги буде виконано. Реакція в Україні була такою:

"Це удар у спину", - заявив FT високопоставлений український чиновник, описуючи зміну в позиції Трампа.

Інший високопоставлений український чиновник сказав таке: "Він просто хоче швидкої угоди".

Своєю чергою голова комітету Верховної Ради у закордонних справах, Олександр Мережко, описав підсумки саміту Трампа і Путіна для України одним словом: "жахливо".

"Схоже, Трамп об'єднався з Путіним, і вони обидва, можливо, почнуть примушувати нас прийняти мирний договір, що фактично означає капітуляцію України", - сказав він.

Він зазначив, що вся ідея саміту, як пояснювали українській стороні Трамп і держсекретар Рубіо, полягала в тому, щоб висунути Путіну вимогу про негайне припинення вогню. У разі відмови на пропозицію - для нього мали бути серйозні наслідки.

"Путін відкинув цю пропозицію, запропонувавши замість неї припинення вогню як мирний договір, і ми не бачимо з боку Трампа жодної реакції, не кажучи вже про серйозні наслідки", - додав Мережко.

Також українські офіційні особи заявили, що Зеленський не погодиться передати Донбас, але він буде відкритий для обговорення територіального питання на зустрічі з Трампом, 18 серпня, і на майбутній тристоронній зустрічі з лідерами США і РФ.