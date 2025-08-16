"Это удар в спину": FT узнало реакцию Украины на смену позиции Трампа по Путину

Президент США Дональд Трамп накануне встречи с Владимиром Путиным заявлял, что будет давить на главу РФ для достижения мира. Но в итоге он, судя по всему, стал на сторону Кремля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times .

Издание отмечает, что в среду между Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским состоялся телефонный разговор. В нем американский лидер сказал, что будет оказывать давление на главу Кремля по вопросы войны.

Однако к субботе, расстелив перед Путиным красную дорожку на саммите на Аляске, Трамп, похоже, стал вместо этого на сторону диктатора РФ, повторив позицию и риторику Кремля.

В своей соцсети Truth Social он написал, что хочет "перейти непосредственно к мирному соглашению, которое положит конец войне, а не просто к соглашению о прекращении огня, которое зачастую не выполняется".

Также Трамп предположил, что США не будут пока вводить новые санкции против РФ, что говорит об отказе от попыток сдержать военную стратегию Кремля.

Кроме того, в последние недели президент США публично выражал разочарование Путиным из-за его неуступчивости и постоянных бомбардировок мирного населения. Но изменение его тогда "вызвало тревогу и чувство предательства в Киеве в субботу", которое усилилось по мере появления информации о встрече.

В частности, Путин в качестве условия остановки войны - потребовал от Украины вывести войска из Донецкой и Луганской областей. По словам четырех источников, он сказал Трампу, что может заморозить остальную часть линии фронта, если основные требования будут выполнены. Реакция в Украине была такой:

"Это удар в спину", - заявил FT высокопоставленный украинский чиновник, описывая перемену в позиции Трампа.

Другой высокопоставленный украинский чиновник сказал такое: "Он просто хочет быстрой сделки".

В свою очередь председатель комитета Верховной Рады по иностранным делам, Александр Мережко, описал итоги саммита Трампа и Путина для Украины одним словом: "ужасно".

"Похоже, Трамп объединился с Путиным, и они оба, возможно, начнут принуждать нас принять мирный договор, что фактически означает капитуляцию Украины", - сказал он.

Он отметил, что вся идея саммита, как объясняли украинской стороне Трамп и госсекретарь Рубио - заключалась в том, чтобы предъявить Путину требование о немедленном прекращении огня. В случае отказа на предложение - для него должны были быть серьезные последствия.

"Путин отверг это предложение, предложив вместо него прекращение огня в качестве мирного договора, и мы не видим со стороны Трампа никакой реакции, не говоря уже о серьезных последствиях", - добавил Мережко.

Также украинские официальные лица заявили, что Зеленский не согласится передать Донбасс, но он будет открыт для обсуждения территориального вопроса на встрече с Трампом, 18 августа, и на будущей трехсторонней встрече с лидерами США и РФ.