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Это точно нельзя покупать: худшие консервы, которыми заполнены украинские магазины

Четверг 03 июля 2025 14:26
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Это точно нельзя покупать: худшие консервы, которыми заполнены украинские магазины Фото: Какие консервы в Украине лучше не покупать (Unsplash)
Автор: Людмила Жукова

На первый взгляд, консервы - это удобно, быстро и долго хранится. Но некоторые виды консервированных продуктов, которые массово продаются в украинских супермаркетах, могут быть настоящей угрозой для здоровья.

Какие именно консервы по мнению диетологов стоит обходить стороной, объясняет РБК-Украина.

Какие консервы лучше не покупать?

Диетологи и эксперты по питанию предупреждают, что часть консервов, позиционируемых как "мясные" или "рыбные", на самом деле содержит минимум настоящего белка и максимум нежелательных ингредиентов.

Худшими считаются дешевые мясные консервы, в частности так называемые "тушенки", которые могут содержать мясные отходы, кожу, хрящи, сало вместо нормального мяса.

Почему не стоит покупать "тушенку"?

Дело в том, что в составе таких продуктов очень часто содержится технический желатин, крахмал, Е-добавки, глутамат натрия и высокое содержание соли и жира. На вкус они могут казаться насыщенными, но реальной питательной ценности не имеют.

Не лучше ситуация и с некоторыми рыбными консервами, особенно теми, где нет четко указанного вида рыбы. Обычно, в супермаркете они стоят очень дешево.

Часто внутри - мелкое, измельченное сырье сомнительного качества в большом количестве заливки. Такие продукты могут быть пересолены, содержать консерванты и красители, а также терять любые полезные свойства рыбы из-за агрессивной обработки.

Это могут быть консервы под названием "Бычки в томате" и тому подобное.

Отдельное внимание следует обратить на овощные консервы с непонятным составом, особенно те, где используются уксус, сахар и соль в больших дозах. Они часто не имеют ничего общего с натуральной пищей и могут провоцировать расстройства пищеварения, проблемы с давлением и даже аллергические реакции.

Как купить хорошие консервы?

Эксперты советуют всем потребителям внимательно читать состав, избегать продуктов с длинным списком добавок и не покупать слишком дешевые консервы. Дело в том, что качественное мясо или рыба не могут стоить копейки. Лучше выбирать проверенных производителей или, по возможности, готовить домашние заготовки.

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В материале использованы источники: Strona Zdrowia, Центр общественного здоровья, советы диетологов.

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