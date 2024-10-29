За це світить штраф. Де в Україні залишати машини водіям ніяк не можна

В Україні паркувати транспортні засоби на місцях для осіб з інвалідністю (або зупинятись на них) можна лише водіям із відповідними документами або тим, хто таких людей перевозить.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу патрульної поліції Києва у Facebook.
Правоохоронці розповіли, що притягають до відповідальності водіїв, які залишають свої автівки на місцях, призначених для осіб з інвалідністю:
Паркувати машини потрібно згідно з ПДР (фото: facebook.com/kyivpatrol)
З огляду на це водіям в Україні нагадали, що за зупинку чи стоянку транспортних засобів на місцях, які призначені для осіб з інвалідністю, передбачений штраф від 1020 до 1700 гривень.
"Будьте взаємоввічливими та не порушуйте ПДР", - підсумували у поліції.
Допис правоохоронців (скриншот: facebook.com/kyivpatrol)
Зазначимо, що згідно зі статтею 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП), виписати водієві штраф можуть:
Саме такі адміністративні правопорушення тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі від 60 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (тобто від 1020 до 1700 грн).
Нагадаємо, раніше ми розповідали, в яких випадках представники поліції мають право вимагати від водіїв зупинити транспортний засіб та як саме вони мають повідомити людину за кермом про необхідність зупинитися.
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