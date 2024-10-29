За це світить штраф. Де в Україні залишати машини водіям ніяк не можна

Скільки доведеться заплатити за неправомірну зупинку чи парковку

Правоохоронці розповіли, що притягають до відповідальності водіїв, які залишають свої автівки на місцях, призначених для осіб з інвалідністю:

проводять з порушниками профілактичні бесіди щодо недопущення порушень Правил дорожнього руху (ПДР)

складають на них відповідні адміністративні матеріали

Паркувати машини потрібно згідно з ПДР (фото: facebook.com/kyivpatrol)

З огляду на це водіям в Україні нагадали, що за зупинку чи стоянку транспортних засобів на місцях, які призначені для осіб з інвалідністю, передбачений штраф від 1020 до 1700 гривень.

"Будьте взаємоввічливими та не порушуйте ПДР", - підсумували у поліції.

Допис правоохоронців (скриншот: facebook.com/kyivpatrol)

Зазначимо, що згідно зі статтею 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП), виписати водієві штраф можуть:

за зупинку транспортного засобу на місцях (які позначені відповідними дорожніми знаками або дорожньою розміткою), де зупинку дозволено лише водіям з інвалідністю або тим, які перевозять осіб з інвалідністю

на місцях (які позначені відповідними дорожніми знаками або дорожньою розміткою), де зупинку дозволено лише водіям з інвалідністю або тим, які перевозять осіб з інвалідністю за стоянку транспортного засобу на місцях (які позначені відповідними дорожніми знаками або дорожньою розміткою), де стоянку дозволено лише водіям з інвалідністю або тим, які перевозять осіб з інвалідністю - крім випадків вимушеної стоянки

на місцях (які позначені відповідними дорожніми знаками або дорожньою розміткою), де стоянку дозволено лише водіям з інвалідністю або тим, які перевозять осіб з інвалідністю - крім випадків вимушеної стоянки за створення перешкод водіям з інвалідністю або тим, які перевозять осіб з інвалідністю - у зупинці чи стоянці керованих ними транспортних засобів

водіям з інвалідністю або тим, які перевозять осіб з інвалідністю - у зупинці чи стоянці керованих ними транспортних засобів за неправомірне використання на транспортному засобі розпізнавального знака "Водій з інвалідністю"

Саме такі адміністративні правопорушення тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі від 60 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (тобто від 1020 до 1700 грн).