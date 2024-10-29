За это светит штраф. Где в Украине оставлять машины водителям никак нельзя

Сколько придется заплатить за неправомерную остановку или парковку

Правоохранители рассказали, что привлекают к ответственности водителей, которые оставляют свои автомобили на местах, предназначенных для лиц с инвалидностью:

проводят с нарушителями профилактические беседы насчет недопущения нарушений Правил дорожного движения (ПДД)

составляют на них соответствующие административные материалы

Парковать машины нужно согласно ПДД (фото: facebook.com/kyivpatrol)

В связи с этим водителям в Украине напомнили, что за остановку или стоянку транспортных средств на местах, предназначенных для лиц с инвалидностью, предусмотрен штраф от 1020 до 1700 гривен.

"Будьте взаимовежливы и не нарушайте ПДД", - подытожили в полиции.

Сообщение правоохранителей (скриншот: facebook.com/kyivpatrol)

Отметим, что согласно статье 122 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП), выписать водителю штраф могут:

за остановку транспортного средства на местах (обозначенных соответствующими дорожными знаками или дорожной разметкой), где остановка разрешена только водителям с инвалидностью или тем, кто перевозит лиц с инвалидностью

на местах (обозначенных соответствующими дорожными знаками или дорожной разметкой), где остановка разрешена только водителям с инвалидностью или тем, кто перевозит лиц с инвалидностью за стоянку транспортного средства на местах (обозначенных соответствующими дорожными знаками или дорожной разметкой), где стоянка разрешена только водителям с инвалидностью или тем, кто перевозит лиц с инвалидностью, - кроме случаев вынужденной стоянки

на местах (обозначенных соответствующими дорожными знаками или дорожной разметкой), где стоянка разрешена только водителям с инвалидностью или тем, кто перевозит лиц с инвалидностью, - кроме случаев вынужденной стоянки за создание препятствий водителям с инвалидностью или тем, кто перевозит лиц с инвалидностью, - в остановке или стоянке управляемых ими транспортных средств

водителям с инвалидностью или тем, кто перевозит лиц с инвалидностью, - в остановке или стоянке управляемых ими транспортных средств за неправомерное использование на транспортном средстве опознавательного знака "Водитель с инвалидностью"

Именно такие административные правонарушения влекут за собой наложение штрафа в размере от 60 до 100 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (т.е. от 1020 до 1700 грн).