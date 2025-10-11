ua en ru
Сб, 11 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Це сигнал Путіну: Британія і США провели 12-годинну місію біля кордону РФ

Британія, Субота 11 жовтня 2025 16:20
UA EN RU
Це сигнал Путіну: Британія і США провели 12-годинну місію біля кордону РФ Фото: міністр оборони Британії Джона Гілі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Оксана Тесленко

Два літаки Королівських повітряних сил здійснили 12-годинну місію разом із силами США та НАТО з патрулювання кордону Росії на тлі нещодавніх вторгнень дронів РФ та винищувачів у повітряний простір альянсу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За словами міністра оборони Джона Гілі, ця місія не тільки надає цінну розвідувальну інформацію для підвищення оперативної обізнаності британських збройних сил. Але й надсилає потужний сигнал про єдність НАТО (президенту Росії Володимиру) Путіну та супротивникам Британії.

"Це була значна спільна місія з нашими союзниками зі США та НАТО", - прокоментував Джон Гілі.

Польоти невідомих дронів над Європою

За останній місяць у повітряному просторі багатьох європейських країн було зафіксовано польоти невідомих безпілотників над військовими об'єктами та об'єктами критичної інфраструктури.

Зокрема, дрони фіксувалися у Швеції, Норвегії, Данії, Нідерландах, Бельгії, Польщі, Німеччині, Франції. В низці міст призупиняли роботу цивільних аеропортів.

Також у німецькому місті Гайленкірхен було зафіксовано проліт невідомого дрона над авіабазою, на якій дислокуються літаки повітряної розвідки НАТО.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Путін НАТО Великобританія
Новини
Як і коли зміняться правила в’їзду до Євросоюзу? Роз'яснення прикордонників
Як і коли зміняться правила в’їзду до Євросоюзу? Роз'яснення прикордонників
Аналітика
"Томагавки" від Трампа. Чи передадуть США ракети Україні і що це змінить
Дмитро Левицькийкореспондент РБК-Україна "Томагавки" від Трампа. Чи передадуть США ракети Україні і що це змінить