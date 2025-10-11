Два літаки Королівських повітряних сил здійснили 12-годинну місію разом із силами США та НАТО з патрулювання кордону Росії на тлі нещодавніх вторгнень дронів РФ та винищувачів у повітряний простір альянсу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

За словами міністра оборони Джона Гілі, ця місія не тільки надає цінну розвідувальну інформацію для підвищення оперативної обізнаності британських збройних сил. Але й надсилає потужний сигнал про єдність НАТО (президенту Росії Володимиру) Путіну та супротивникам Британії.

"Це була значна спільна місія з нашими союзниками зі США та НАТО", - прокоментував Джон Гілі.