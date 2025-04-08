"Це сигнал для НАТО": У ЦПД розповіли про плани Китаю витіснити Альянс з Чорного моря

Грузія передала будівництво стратегічного порту Анкалія китайським компаніям, виключивши США з цього проєкту. Китай інвестує сотні мільйонів доларів і отримає майже половину акцій, перетворюючи порт не лише на важливу інфраструктуру, але й на геополітичний важіль.

Анкалія розташована всього за 30 км від російської військової бази в Очамчирі, що додає ще більше ваги цьому проекту.

Однак, це лише один з численних кроків Китаю на Чорному морі. Пекін вже має вплив у портах Поті і Батумі, а також активно просуває проєкти у Вірменії та контролює логістику Абхазії.

"Стратегія Сі Цзіньпіна зараз проста: витіснити НАТО зі східної частини Чорного моря, звести альтернативний маршрут до Європи без участі Росії і Туреччини, та розширити військово-логістичну мережу КНР під виглядом цивільних об’єктів", - заявив Андрій Коваленко.

Китайська експансія на чорноморському напрямку є яскравим сигналом для НАТО: Пекін вже не обмежується лише Тихим океаном.

Коли порт Анкалія запрацює на повну потужність, Китай отримає прямий доступ до Європи, минаючи Україну і Арктику, що підриває геополітичну рівновагу в регіоні.