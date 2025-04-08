"Это сигнал для НАТО": В ЦПД рассказали о планах Китая вытеснить Альянс из Черного моря

Грузия передала строительство стратегического порта Анкалия китайским компаниям, исключив США из этого проекта. Китай инвестирует сотни миллионов долларов и получит почти половину акций, превращая порт не только в важную инфраструктуру, но и в геополитический рычаг.

Анкалия расположена всего в 30 км от российской военной базы в Очамчири, что добавляет еще больше веса этому проекту.

Однако, это лишь один из многочисленных шагов Китая на Черном море. Пекин уже имеет влияние в портах Поти и Батуми, а также активно продвигает проекты в Армении и контролирует логистику Абхазии.

"Стратегия Си Цзиньпина сейчас проста: вытеснить НАТО из восточной части Черного моря, возвести альтернативный маршрут в Европу без участия России и Турции, и расширить военно-логистическую сеть КНР под видом гражданских объектов", - заявил Андрей Коваленко.

Китайская экспансия на черноморском направлении является ярким сигналом для НАТО: Пекин уже не ограничивается только Тихим океаном.

Когда порт Анкалия заработает на полную мощность, Китай получит прямой доступ в Европу, минуя Украину и Арктику, что подрывает геополитическое равновесие в регионе.