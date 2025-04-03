Рютте: війна в Україні визначить подальші кроки Китаю в Індо-Тихоокеанському регіоні

Війна Росії в Україні є не регіональним, а глобальним конфліктом, який вплине і на кроки Китаю в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив генсекретар НАТО Марк Рютте під час прес-конференції з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою.

Рютте зауважив, що наразі Росі співпрацює з такими країнами Як Китай, Іран та Північна Корея.

"І зрозуміло, що в першу чергу Сі Цзіньпін спостерігає і хоче знати, хто вийде переможцем. І це, звісно, вплине також на його подальші кроки в Індо-Тихоокеанському регіоні", - сказав Генсек.

Відносини Росії та Китаю

Останніми роками співпраця Росії та Китаю значно посилилася, особливо після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну у 2022 році. Китай став одним із ключових економічних партнерів Росії, допомагаючи їй обходити західні санкції через постачання товарів подвійного призначення, мікроелектроніки та промислового обладнання.

Торговельний обіг між країнами досяг рекордних рівнів, особливо у сфері енергетики - Пекін активно скуповує російську нафту й газ зі значними знижками. Водночас Китай намагається балансувати, не надаючи Москві прямої військової допомоги, щоб уникнути вторинних санкцій з боку Заходу.

На політичному рівні РФ і КНР демонструють тісну співпрацю, позиціонуючи себе як союзників у протистоянні із Заходом. Пекін підтримує Москву риторично, звинувачуючи НАТО у загостренні конфлікту в Україні, водночас просуваючи власну мирну ініціативу, яка фактично відображає інтереси Кремля.

Також країни зміцнюють військову взаємодію через спільні навчання, маневри у Тихоокеанському регіоні та розширення співробітництва у сфері оборонних технологій. Така динаміка відносин свідчить про стратегічний характер партнерства, проте Китай не поспішає перетворювати його на повноцінний військовий союз, прагнучи зберегти власні економічні зв’язки із Заходом.