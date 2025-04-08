"Це сигнал для НАТО": У ЦПД розповіли про плани Китаю витіснити Альянс з Чорного моря
Китай планує зміцнити свою позицію в Чорному морі, витісняючи НАТО та знижуючи вплив Альянсу на стратегічні води. У ЦПД розкрили стратегію Пекіна щодо Європи та розширення військово-логістичної мережі.
Про це повідомляє керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрій Коваленко, пише РБК-Україна з посиланням на його Telegram.
Грузія передала будівництво стратегічного порту Анкалія китайським компаніям, виключивши США з цього проєкту. Китай інвестує сотні мільйонів доларів і отримає майже половину акцій, перетворюючи порт не лише на важливу інфраструктуру, але й на геополітичний важіль.
Анкалія розташована всього за 30 км від російської військової бази в Очамчирі, що додає ще більше ваги цьому проекту.
Однак, це лише один з численних кроків Китаю на Чорному морі. Пекін вже має вплив у портах Поті і Батумі, а також активно просуває проєкти у Вірменії та контролює логістику Абхазії.
"Стратегія Сі Цзіньпіна зараз проста: витіснити НАТО зі східної частини Чорного моря, звести альтернативний маршрут до Європи без участі Росії і Туреччини, та розширити військово-логістичну мережу КНР під виглядом цивільних об’єктів", - заявив Андрій Коваленко.
Китайська експансія на чорноморському напрямку є яскравим сигналом для НАТО: Пекін вже не обмежується лише Тихим океаном.
Коли порт Анкалія запрацює на повну потужність, Китай отримає прямий доступ до Європи, минаючи Україну і Арктику, що підриває геополітичну рівновагу в регіоні.
Нагадаємо, що війна Росії в Україні є не регіональним, а глобальним конфліктом, який вплине і на кроки Китаю в Індо-Тихоокеанському регіоні.
Генсекретар НАТО Марк Рютте зауважив, що наразі Росія співпрацює з такими країнами як Китай, Іран та Північна Корея.
Крім того, Китай розгортає стратегічні бомбардувальники у Південно-Китайському морі на тлі борорьби з низкою інших країн за спірну мілину.
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