"Это сигнал для НАТО": В ЦПД рассказали о планах Китая вытеснить Альянс из Черного моря
Китай планирует укрепить свою позицию в Черном море, вытесняя НАТО и снижая влияние Альянса на стратегические воды. В ЦПД раскрыли стратегию Пекина в отношении Европы и расширения военно-логистической сети.
Об этом сообщает руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрей Коваленко, пишет РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.
Грузия передала строительство стратегического порта Анкалия китайским компаниям, исключив США из этого проекта. Китай инвестирует сотни миллионов долларов и получит почти половину акций, превращая порт не только в важную инфраструктуру, но и в геополитический рычаг.
Анкалия расположена всего в 30 км от российской военной базы в Очамчири, что добавляет еще больше веса этому проекту.
Однако, это лишь один из многочисленных шагов Китая на Черном море. Пекин уже имеет влияние в портах Поти и Батуми, а также активно продвигает проекты в Армении и контролирует логистику Абхазии.
"Стратегия Си Цзиньпина сейчас проста: вытеснить НАТО из восточной части Черного моря, возвести альтернативный маршрут в Европу без участия России и Турции, и расширить военно-логистическую сеть КНР под видом гражданских объектов", - заявил Андрей Коваленко.
Китайская экспансия на черноморском направлении является ярким сигналом для НАТО: Пекин уже не ограничивается только Тихим океаном.
Когда порт Анкалия заработает на полную мощность, Китай получит прямой доступ в Европу, минуя Украину и Арктику, что подрывает геополитическое равновесие в регионе.
Напомним, что война России в Украине является не региональным, а глобальным конфликтом, который повлияет и на шаги Китая в Индо-Тихоокеанском регионе.
Генсекретарь НАТО Марк Рютте отметил, что сейчас Россия сотрудничает с такими странами как Китай, Иран и Северная Корея.
Кроме того, Китай разворачивает стратегические бомбардировщики в Южно-Китайском море на фоне борьбы с рядом других стран за спорную мель.
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