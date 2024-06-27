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Це ще не межа: енергетики попередили про збільшення періодів вимкнення світла

Фото: відключення світла будуть тривалішими (Getty Images)
Автор: Юрій Дощатов, Олександр Білоус

Пікове споживання електроенергії в Україні очікується у липні-серпні. Періоди вимкнення світла збільшаться.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук.

Навантаження на енергосистему збільшується через обстріли, ремонт енергоблоків АЕС та спекотну погоду. Це підтверджує остання декада червня, коли періоди відключень суттєво збільшились. У ДТЕК попереджають, що це ще не межа.

"Ми наближаємося до літнього піку. Пік у нас - липень і серпень. Причина - велике споживання через кондиціонери. Генерація не збільшується, а зменшується через обстріли, і проміжки між подачею світла в будинках, на жаль, збільшуватимуться", - сказав Сахарук.

Відключення світла

Нагадаємо, відключення світла в останні дні в Україні стали довшими. Глава "Укренерго" Володимир Кудрицький сказав, що Україні зараз не вистачає потужності, щоб задовольнити споживання.

Як заявила заступник міністра енергетики Світлана Грінчук, зараз продовжується технічне обслуговування всіх доступних потужностей, щоб підготувати їх для стабільної роботи в осінньо-зимовий період. Ситуація стане кращою, коли завершаться всі технічні обслуговування та ремонтні кампанії, в першу чергу на атомних блоках.

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ДТЕКВідключеня світла