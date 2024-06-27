Это еще не предел: энергетики предупредили об увеличении периодов отключений света

Нагрузка на энергосистему увеличивается из-за обстрелов, ремонта энергоблоков АЭС и жаркой погоды. Это подтверждает последняя декада июня, когда периоды отключений существенно увеличились. В ДТЭК предупреждают, что это еще не предел.

"Мы приближаемся к летнему пику. Пик у нас - июль и август. Причина - большое потребление из-за кондиционеров. Генерация не увеличивается, а уменьшается из-за обстрелов, и промежутки между подачей света в домах будут, к сожалению, увеличиваться", - сказал Сахарук.

Отключения света

Напомним, отключения света в последние дни в Украине стали длиннее. Глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий сказал, что Украине сейчас не хватает мощности, чтобы удовлетворить потребление.

Как заявила заместитель министра энергетики Светлана Гринчук, сейчас продолжается техническое обслуживание всех доступных мощностей, чтобы подготовить их для стабильной работы в осенне-зимний период. Ситуация станет лучше, когда завершатся все технические обслуживания и ремонтные кампании, в первую очередь на атомных блоках.