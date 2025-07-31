"Це ще не кінець". Єврокомісія оцінила новий закон про НАБУ і САП

"ЄС чітко висловив своє серйозне занепокоєння щодо ухвалення минулого тижня змін до Кримінального процесуального кодексу в Україні. Відтоді ми перебуваємо в тісному контакті з українською владою, щоб виправити ситуацію", - заявив речник.

Він підкреслив, що меседжі Єврокомісії завжди були однозначними.

"Україна має будувати майбутнє як держава-член ЄС на міцному фундаменті та зберігати незалежні антикорупційні органи, які є наріжним каменем верховенства права", - заявив у Єврокомісії.

В ЄК додали, що сьогоднішнє голосування у Верховній Раді щодо закону про НАБУ і САП відновило ключові запобіжники для забезпечення незалежності антикорупційних органів.

"На нашу думку, ухвалений закон відповідає основним викликам щодо незалежності НАБУ та САП. Водночас нам потрібно ознайомитися з остаточним текстом. Варто підкреслити, що це ще не завершення процесу", - йдеться в коментарі.

В Єврокомісії підкреслили, що шлях України до членства в ЄС вимагатиме постійних зусиль для забезпечення ефективної боротьби з корупцією та дотримання принципів верховенства права.

"Ми очікуємо, що Україна швидко виконає взяті зобов’язання та зробить рішучі кроки в напрямку зміцнення правової держави. Ми й надалі уважно стежитимемо за ситуацією й готові підтримувати Україну", - додав речник.