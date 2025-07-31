"Это еще не конец". Еврокомиссия оценила новый закон о НАБУ и САП

Еврокомиссия считает, что закон о Национальном антикоррупционном бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуре, который сегодня приняла Верховная Рада, соответствует основным вызовам относительно независимости органов.
Об этом заявил спикер Еврокомиссии Гийом Мерсье на брифинге в Брюсселе, передает РБК-Украина.
"ЕС четко выразил свою серьезную обеспокоенность относительно принятия на прошлой неделе изменений в Уголовный процессуальный кодекс в Украине. С тех пор мы находимся в тесном контакте с украинскими властями, чтобы исправить ситуацию", - заявил спикер.
Он подчеркнул, что месседжи Еврокомиссии всегда были однозначными.
"Украина должна строить будущее как государство-член ЕС на прочном фундаменте и сохранять независимые антикоррупционные органы, которые являются краеугольным камнем верховенства права", - заявил в Еврокомиссии.
В ЕК добавили, что сегодняшнее голосование в Верховной Раде по закону о НАБУ и САП восстановило ключевые предохранители для обеспечения независимости антикоррупционных органов.
"По нашему мнению, принятый закон соответствует основным вызовам относительно независимости НАБУ и САП. В то же время нам нужно ознакомиться с окончательным текстом. Стоит подчеркнуть, что это еще не завершение процесса", - говорится в комментарии.
В Еврокомиссии подчеркнули, что путь Украины к членству в ЕС потребует постоянных усилий для обеспечения эффективной борьбы с коррупцией и соблюдения принципов верховенства права.
"Мы ожидаем, что Украина быстро выполнит взятые обязательства и сделает решительные шаги в направлении укрепления правового государства. Мы и в дальнейшем будем внимательно следить за ситуацией и готовы поддерживать Украину", - добавил спикер.
22 июля Верховная Рада приняла скандальный законопроект №12414, который значительно ослабил независимость НАБУ и САП. Это решение вызвало волну критики - как со стороны антикоррупционных органов, так и от западных партнеров. G7 и Еврокомиссия обвинили власть в сворачивании реформ и, неофициально, предупредили о возможном прекращении финансовой поддержки Украины.
Уже на следующий день закон вступил в силу. Он предоставлял генпрокурору новые рычаги влияния на антикоррупционные дела: возможность менять подследственность, вмешиваться в деятельность САП и даже подписывать подозрения без участия НАБУ или САП.
На фоне протестов и международного давления президент Зеленский подал в парламент альтернативный законопроект №13533, который был согласован с правительством, правоохранителями и самими антикоррупционными органами. Его цель - восстановить независимость НАБУ и САП.
Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности оперативно поддержал президентскую инициативу без поправок, и уже 31 июля парламент единогласно проголосовал за документ.
Кроме того, Зеленский уже подписал закон, который восстанавливает независимость НАБУ и САП. Документ будет срочно опубликован в "Голосе Украины".
Новый закон возвращает НАБУ и САП статус независимых органов, ограничивает полномочия генпрокурора в отношении их деятельности и вводит механизмы защиты от давления.