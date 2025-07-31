"Це ще не кінець". Єврокомісія оцінила новий закон про НАБУ і САП

Єврокомісія вважає, що закон про Національне антикорупційне бюро та Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру, який сьогодні ухвалила Верховна Рада, відповідає основним викликам щодо незалежності органів.

Про це заявив спікер Єврокомісії Гійом Мерсьє на брифінгу в Брюсселі, передає РБК-Україна.

"ЄС чітко висловив своє серйозне занепокоєння щодо ухвалення минулого тижня змін до Кримінального процесуального кодексу в Україні. Відтоді ми перебуваємо в тісному контакті з українською владою, щоб виправити ситуацію", - заявив речник.

Він підкреслив, що меседжі Єврокомісії завжди були однозначними.

"Україна має будувати майбутнє як держава-член ЄС на міцному фундаменті та зберігати незалежні антикорупційні органи, які є наріжним каменем верховенства права", - заявив у Єврокомісії.

В ЄК додали, що сьогоднішнє голосування у Верховній Раді щодо закону про НАБУ і САП відновило ключові запобіжники для забезпечення незалежності антикорупційних органів.

"На нашу думку, ухвалений закон відповідає основним викликам щодо незалежності НАБУ та САП. Водночас нам потрібно ознайомитися з остаточним текстом. Варто підкреслити, що це ще не завершення процесу", - йдеться в коментарі.

В Єврокомісії підкреслили, що шлях України до членства в ЄС вимагатиме постійних зусиль для забезпечення ефективної боротьби з корупцією та дотримання принципів верховенства права.

"Ми очікуємо, що Україна швидко виконає взяті зобов’язання та зробить рішучі кроки в напрямку зміцнення правової держави. Ми й надалі уважно стежитимемо за ситуацією й готові підтримувати Україну", - додав речник.