"Это еще не конец". Еврокомиссия оценила новый закон о НАБУ и САП

Еврокомиссия считает, что закон о Национальном антикоррупционном бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуре, который сегодня приняла Верховная Рада, соответствует основным вызовам относительно независимости органов.

Об этом заявил спикер Еврокомиссии Гийом Мерсье на брифинге в Брюсселе, передает РБК-Украина .

"ЕС четко выразил свою серьезную обеспокоенность относительно принятия на прошлой неделе изменений в Уголовный процессуальный кодекс в Украине. С тех пор мы находимся в тесном контакте с украинскими властями, чтобы исправить ситуацию", - заявил спикер.

Он подчеркнул, что месседжи Еврокомиссии всегда были однозначными.

"Украина должна строить будущее как государство-член ЕС на прочном фундаменте и сохранять независимые антикоррупционные органы, которые являются краеугольным камнем верховенства права", - заявил в Еврокомиссии.

В ЕК добавили, что сегодняшнее голосование в Верховной Раде по закону о НАБУ и САП восстановило ключевые предохранители для обеспечения независимости антикоррупционных органов.

"По нашему мнению, принятый закон соответствует основным вызовам относительно независимости НАБУ и САП. В то же время нам нужно ознакомиться с окончательным текстом. Стоит подчеркнуть, что это еще не завершение процесса", - говорится в комментарии.

В Еврокомиссии подчеркнули, что путь Украины к членству в ЕС потребует постоянных усилий для обеспечения эффективной борьбы с коррупцией и соблюдения принципов верховенства права.

"Мы ожидаем, что Украина быстро выполнит взятые обязательства и сделает решительные шаги в направлении укрепления правового государства. Мы и в дальнейшем будем внимательно следить за ситуацией и готовы поддерживать Украину", - добавил спикер.