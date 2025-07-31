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"Это еще не конец". Еврокомиссия оценила новый закон о НАБУ и САП

Четверг 31 июля 2025 15:48
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"Это еще не конец". Еврокомиссия оценила новый закон о НАБУ и САП Фото: спикер Еврокомиссии Гийом Мерсье (europa.eu)
Автор: Валерия Полищук, Милан Лелич

Еврокомиссия считает, что закон о Национальном антикоррупционном бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуре, который сегодня приняла Верховная Рада, соответствует основным вызовам относительно независимости органов.

Об этом заявил спикер Еврокомиссии Гийом Мерсье на брифинге в Брюсселе, передает РБК-Украина.

"ЕС четко выразил свою серьезную обеспокоенность относительно принятия на прошлой неделе изменений в Уголовный процессуальный кодекс в Украине. С тех пор мы находимся в тесном контакте с украинскими властями, чтобы исправить ситуацию", - заявил спикер.

Он подчеркнул, что месседжи Еврокомиссии всегда были однозначными.

"Украина должна строить будущее как государство-член ЕС на прочном фундаменте и сохранять независимые антикоррупционные органы, которые являются краеугольным камнем верховенства права", - заявил в Еврокомиссии.

В ЕК добавили, что сегодняшнее голосование в Верховной Раде по закону о НАБУ и САП восстановило ключевые предохранители для обеспечения независимости антикоррупционных органов.

"По нашему мнению, принятый закон соответствует основным вызовам относительно независимости НАБУ и САП. В то же время нам нужно ознакомиться с окончательным текстом. Стоит подчеркнуть, что это еще не завершение процесса", - говорится в комментарии.

В Еврокомиссии подчеркнули, что путь Украины к членству в ЕС потребует постоянных усилий для обеспечения эффективной борьбы с коррупцией и соблюдения принципов верховенства права.

"Мы ожидаем, что Украина быстро выполнит взятые обязательства и сделает решительные шаги в направлении укрепления правового государства. Мы и в дальнейшем будем внимательно следить за ситуацией и готовы поддерживать Украину", - добавил спикер.

Закон о НАБУ и САП

22 июля Верховная Рада приняла скандальный законопроект №12414, который значительно ослабил независимость НАБУ и САП. Это решение вызвало волну критики - как со стороны антикоррупционных органов, так и от западных партнеров. G7 и Еврокомиссия обвинили власть в сворачивании реформ и, неофициально, предупредили о возможном прекращении финансовой поддержки Украины.

Уже на следующий день закон вступил в силу. Он предоставлял генпрокурору новые рычаги влияния на антикоррупционные дела: возможность менять подследственность, вмешиваться в деятельность САП и даже подписывать подозрения без участия НАБУ или САП.

На фоне протестов и международного давления президент Зеленский подал в парламент альтернативный законопроект №13533, который был согласован с правительством, правоохранителями и самими антикоррупционными органами. Его цель - восстановить независимость НАБУ и САП.

Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности оперативно поддержал президентскую инициативу без поправок, и уже 31 июля парламент единогласно проголосовал за документ.

Кроме того, Зеленский уже подписал закон, который восстанавливает независимость НАБУ и САП. Документ будет срочно опубликован в "Голосе Украины".

Новый закон возвращает НАБУ и САП статус независимых органов, ограничивает полномочия генпрокурора в отношении их деятельности и вводит механизмы защиты от давления.

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