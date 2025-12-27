Це "Шахеди" та "Кинджали": Зеленський назвав справжню "відповідь" РФ на мирні пропозиції

За його словами, основною мішенню атаки став Київ - під ударом опинилися енергетичні об’єкти та цивільна інфраструктура. У столиці є влучання та пошкоджені житлові будинки, під завалами одного з них рятувальники шукають людину.

У низці районів Києва та області відсутнє електропостачання і опалення, триває ліквідація пожеж. На частині енергетичних об’єктів уже розпочали роботу ремонтні бригади, на інших персонал перебуває в укриттях і приступить до відновлення після завершення повітряних тривог.

Зеленський наголосив, що замість відповідей на міжнародні пропозиції щодо завершення війни Росія говорить мовою ракет і дронів.

"Російські представники ведуть довгі розмови, але в реальності за них говорять "Кинджали" та "Шахеди". Це справжнє ставлення Путіна та його оточення", - заявив Зеленський.

Він підкреслив, що Кремль не прагне завершення війни й намагається посилити тиск на Україну та міжнародних партнерів, а отже, відповідь має бути сильною та рішучою.

Президент закликав партнерів посилити підтримку України, зокрема у сфері протиповітряної оборони, та забезпечити вчасні й достатні постачання ППО.

"Якщо Росія навіть різдвяний та новорічний час перетворює на час знищених будинків та спалених квартир, зруйнованих електростанцій, то на цю хвору активність можна відповісти тільки дійсно сильними кроками. Америка має цю можливість, Європа має цю можливість, багато з наших партнерів мають цю можливість. Головне – скористатися", - пише він.

Зеленський також повідомив, що Україна продовжить дипломатичну роботу та обговорить питання безпеки з лідерами Європи, премʼєр-міністром Канади та президентом США.