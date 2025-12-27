Это "Шахеды" и "Кинжалы": Зеленский назвал настоящий "ответ" РФ на мирные предложения

По его словам, основной мишенью атаки стал Киев - под ударом оказались энергетические объекты и гражданская инфраструктура. В столице есть попадания и повреждены жилые дома, под завалами одного из них спасатели ищут человека.

В ряде районов Киева и области отсутствует электроснабжение и отопление, продолжается ликвидация пожаров. На части энергетических объектов уже начали работу ремонтные бригады, на других персонал находится в укрытиях и приступит к восстановлению после завершения воздушных тревог.

Зеленский подчеркнул, что вместо ответов на международные предложения по завершению войны Россия говорит на языке ракет и дронов.

"Российские представители ведут длинные разговоры, но в реальности за них говорят "Кинжалы" и "Шахеды". Это настоящее отношение Путина и его окружения", - заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что Кремль не стремится к завершению войны и пытается усилить давление на Украину и международных партнеров, а значит, ответ должен быть сильным и решительным.

Президент призвал партнеров усилить поддержку Украины, в частности в сфере противовоздушной обороны, и обеспечить своевременные и достаточные поставки ПВО.

"Если Россия даже рождественское и новогоднее время превращает во время уничтоженных домов и сожженных квартир, разрушенных электростанций, то на эту больную активность можно ответить только действительно сильными шагами. Америка имеет эту возможность, Европа имеет эту возможность, многие из наших партнеров имеют эту возможность. Главное - воспользоваться", - пишет он.

Зеленский также сообщил, что Украина продолжит дипломатическую работу и обсудит вопросы безопасности с лидерами Европы, премьер-министром Канады и президентом США.