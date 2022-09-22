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Пугало у російській формі тільки ворон відганятиме: Зеленський про мобілізацію

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Четвер 22 вересня 2022 21:52
Пугало у російській формі тільки ворон відганятиме: Зеленський про мобілізацію Фото: Це пугало у російській формі тільки ворон відганятиме: Зеленський про мобілізацію (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

В Україні мобілізацію росіян на війну проти України сприймають та порівнюють з одяганням пугала в полі у військову форму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.

"Я думаю, що він може привести в Україні навіть понад 300 тисяч мобілізованих людей. Тільки це не російські військові", - заявив Зеленський.

За його словами, одягнути людину у форму не буде означати, що вона стала військовим спеціалістом.

"Він може взяти лякало, яке стоїть у полі, і одягнути у російську форму, але це лякало тільки ворон відганятиме. От і все", - додав президент.

Зеленський підкреслив, що мобілізовані росіяни проти серйозних українських військ нічого вдіяти не зможуть. Також президент вважає, що російський народ досі не може розкусити Путіна, що йому байдуже, скільки росіян загине на війні.

Нагадаємо, що падіння режиму Путіна не означатиме завершення війни в Україні.

Також, британська розвідка вважає, що Путіну буде складно набрати 300 тисяч людей для війни в Україні.

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Володимир Зеленський Війна в Україні Мобілізація в Росії
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