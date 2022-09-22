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Пугало в российской форме только ворон будет отгонять: Зеленский о мобилизации

Новина українською →
Четверг 22 сентября 2022 21:52
Пугало в российской форме только ворон будет отгонять: Зеленский о мобилизации Фото: Это пугало в российской форме только ворон будет отгонять: Зеленский про мобилизацию (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

В Украине мобилизацию россиян на войну против Украины воспринимают и сравнивают с одеванием пугала в поле в военную форму.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.

"Я думаю, что он может привести в Украину даже более 300 тысяч мобилизованных людей. Только это не российские военные", - заявил Зеленский.

По его словам, одеть человека в форму не будет означать, что он стал военным специалистом.

"Он может взять стоящее в поле пугало и одеть в российскую форму, но это пугало только ворон будет отгонять. Вот и все", - добавил президент.

Зеленский подчеркнул, что мобилизованные россияне против серьезных украинских войск ничего поделать не смогут. Также президент считает, что российский народ до сих пор не может раскусить Путина, что ему безразлично, сколько россиян погибнет на войне.

Напомним, что падение режима Путина не будет означать завершение войны в Украине.

Также британская разведка считает, что Путину будет сложно набрать 300 тысяч человек для войны в Украине.

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