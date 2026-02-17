"Це просто розмови для бідних": Каспаров про переговори по Україні, Путіна та майбутнє Росії

Головне:

Про переговори: Каспаров вважає переговори Трампа "корупційними" та бізнесовими, оскільки їх ведуть не дипломати, а бізнесмени (Віткофф).

Каспаров вважає переговори Трампа "корупційними" та бізнесовими, оскільки їх ведуть не дипломати, а бізнесмени (Віткофф). Про Путіна: Диктатор не припинить війну, бо вона - єдиний механізм утримання його влади. Повернення мільйонної армії "садистів" у РФ призведе до нового заколоту.

Диктатор не припинить війну, бо вона - єдиний механізм утримання його влади. Повернення мільйонної армії "садистів" у РФ призведе до нового заколоту. Про НАТО: Членство в Альянсі - це "фікція". П'ята стаття не спрацює, якщо в Білому домі не буде лідера рівня Рейгана.

Членство в Альянсі - це "фікція". П'ята стаття не спрацює, якщо в Білому домі не буде лідера рівня Рейгана. Про Китай: У разі розпаду РФ Китай висуне претензії на всі території від Байкалу до Владивостока.

Фото: Гаррі Каспаров розкритикував НАТО (інфографіка РБК-Україна)

Про переговори

"Поки не вимовлена ключова фраза, що визначає причину війни як бажання Путіна ліквідувати українську державність і відновити російсько-радянський імперський вплив на Східну Європу, то все інше - це просто розмови для бідних", - заявляє Каспаров.

На його думку, компроміс в переговорах означатиме, що Путін просто перегрупується і піде далі. Каспаров переконаний, війна для Путіна не закінчується в Україні.

"У нас є першопричини війни, і спроба знайти домовленість, не усуваючи ці причини - вона приречена на провал", - додає він.

Читайте також: Війна закінчиться через місяць? США та Україна обговорили терміни можливої угоди з РФ, - Reuters

Про Путіна

Каспаров стверджує, що для Путіна не існує варіанту просто припинити війну.

"Путін продовжуватиме війну, тому що вона стала головним механізмом утримання його влади... Путін - це війна. Путінська Росія - це військовий табір" - зазначає він.

Мирні угоди з Путіним, на думку Каспарова, є ілюзією. Каспаров переконаний, що війна не може закінчитися, поки Путін перебуває при владі. Навіть якщо він припустився помилок, він 25 років відчуває систему координат влади краще за будь-якого західного лідера.

Каспаров вважає, що Путін боїться власної армії всередині країни і вони ніколи не повернуться в Росію. Оскільки, якшо відправити "сотні тисяч убивць та садистів" додому - питання часу, коли зявиться новий Пригожин.

Про Трампа

"Трампа взагалі не цікавить ніхто, крім Трампа. Ні Україна, ні Росія, ні навіть Америка. Це інтереси Трампа, інтереси сім'ї Трампа", - вважає Каспаров.

А участь зятя Трампа і його бізнес-партнера в переговорах по Україні вказує на те, що "в основі цих розмов лежить особиста вигода".

Читайте також: Переговори в Женеві: Трамп зробив попередження для української делегації

Про позицію Європи

Каспаров вважає, що Європа намагається робити "хорошу міну при поганій грі", коли говорить, що треба шукати варіанти для закінчення війни.

"Тобто ми бачимо, що найпростіші слова "Україна повинна перемогти", вони досі не вимовлені", - додає він.

Каспаров зазначає, що європейці намагаються "знайти якийсь, навіть не компроміс, а якусь серединку, якось уникнути прийняття кардинальних рішень".

"Спроба європейців відтягнути неминуче показує мікроскопічний калібр сьогоднішнього європейського лідерства", - вважає Каспаров.

Про США

Каспаров називає ситуацію в США "поганим сном, який повинен закінчитися".

"Я виріс у світі, в якому в Америці діяли правила. Був Сенат, був Конгрес. Сьогодні це бананова республіка...Поки що Трамп в змозі керувати зовнішньою політикою, і кожен день погіршує загальну ситуацію в світі", - заявляє він.

Фото: Гаррі Каспаров про США (інфографіка РБК-Україна)

Про НАТО

На думку Каспарова, членство в НАТО - це "фікція", а п'ята стаття НАТО працює, коли в Білому домі хтось на кшталт Рейгана або Картера, але не при Трампі чи Байдені.

"Зараз найбільш розсудливі європейці, європейські політики, не говорять про це, але вважають, якщо Україна протримається ще хоча б рік, і у них буде час вибудувати оборону", - вважає він.

Читайте також: Три роки до війни: у Німеччині готуються до нападу Росії на НАТО

Про Росію

"Ось ми говоримо про Російську імперію. Вона приречена, звичайно. Чи залишиться Росія в тих географічних кордонах, які є сьогодні - сильно сумніваюся", - зазначає він.

Водночас, на думку Каспарова, сьогодні складно сказати, якою буде Росія після розпаду путінської імперії.

"Не факт, що тотальний розпад - це добре. Саме тому, що пів-Росії стане Китаєм...Китай має величезні територіальні претензії до Росії. Претензії Китаю – це, в принципі, практично все від Байкалу до Владивостока", - додає він..

При цьому, він наголошує, що без перемоги України у війні в Росії нічого не відбудеться.