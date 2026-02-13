UA

"Це не принесе миру": Макрон поставив ультиматум щодо переговорів з РФ по Україні

Фото: Емманюель Макрон, президент Франції (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що лідери європейських держав мають бути присутніми на переговорах по Україні. В іншому випадку, вважає він, вони не принесуть миру.

"Немає миру без європейців. Я хочу бути дуже чітким: ви можете вести переговори без європейців, якщо хочете, але це не принесе миру за столом переговорів", - вважає Макрон.

За його словами, саме з цієї причини Європі необхідно відновити дипломатичні канали з Росією, щоб не покладатися на інших - здебільшого на США - у веденні переговорів.

Робота Європи щодо України

Макрон заявив, що Європа виконала свою роботу щодо України, "посиливши свою підтримку розтерзаної війною країни та згуртувавши коаліцію".

"Коли я чую якісь пораженські промови про Україну, коли я чую, як деякі лідери закликають Україну визнати свою поразку, завищуючи ціну Росії в цій війні, це величезна стратегічна помилка, тому що це не реальність", - сказав він.

Президент Франції підкреслив, що ЄС має забезпечити, щоб врегулювання захищало Україну та зберігало європейську безпеку. Крім того, зазначив він, угода "має відбивати мотивацію Росії від повторних спроб, а також не давало решті світу катастрофічний приклад для наслідування".

"Правила співіснування" з РФ

Французький лідер також наголосив на необхідності розробити "правила співіснування" з країною-агресоркою після війни в Україні.

Зокрема, Макрон нагадав, що динаміка безпеки Європи з Росією часто визначалася "старими договорами", розробленими або укладеними без участі європейців за столом переговорів.

"Ми повинні бути тими, хто вестиме переговори щодо цієї нової архітектури безпеки для Європи наступного дня, бо наша географія не зміниться", - сказав він.

Крім того, Макрон закликав до "серії консультацій з цього важливого питання", і зауважив, що певна попередня робота вже проведена з Німеччиною та Британією.

Наступний раунд переговорів

Нагадаємо, сьогодні, 13 лютого, прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков повідомив, що наступний раунд тристоронніх переговорів відбудеться вже 17-18 лютого.

Президент України Володимир Зеленський вже затвердив склад делегації переговорів з РФ, які пройдуть у Женеві. Делегацію країни-агресорки очолить помічник російського диктатора Володимир Мединський, який вже раніше очолював російських переговорників у 2025 році.

