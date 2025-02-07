"Це не примха". Ощадбанк звернувся до клієнтів через оновлення даних

Щоб зробити цей процес зручнішим, Ощадбанк запровадив можливість оновлення даних без відвідування відділення - через мобільний застосунок "Мобільний Ощад".

Як це працює?

За 30 днів до необхідної дати оновлення або після неї у застосунку з’являється повідомлення. Користувач може перейти за ним або відкрити розділ "Ще" - Профіль клієнта, перевірити інформацію та підтвердити її, якщо все актуальне. У разі змін - внести коригування у спеціальній анкеті.

На цей момент через застосунок можна оновити всі дані, окрім паспортних. Проте банк працює над інтеграцією із сервісом "Дія", що дозволить змінювати паспортні дані онлайн.

Ощадбанк нагадує про важливість вчасного оновлення застосунку, щоб мати доступ до всіх нових сервісів.