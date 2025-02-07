"Это не прихоть". Ощадбанк обратился к клиентам из-за обновления данных

Клиенты банков часто сталкиваются с необходимостью актуализировать свои данные. Это не прихоть финансовых учреждений, а требование регулятора, которое обязаны выполнять все банки.
Об этом заявил глава правления Ощадбанка Сергей Наумов, передает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.
Чтобы сделать этот процесс более удобным, Ощадбанк ввел возможность обновления данных без посещения отделения - через мобильное приложение "Мобильный Ощад".
За 30 дней до необходимой даты обновления или после нее в приложении появляется сообщение. Пользователь может перейти по нему или открыть раздел "Еще" - Профиль клиента, проверить информацию и подтвердить ее, если все актуально. В случае изменений - внести корректировки в специальной анкете.
На данный момент через приложение можно обновить все данные, кроме паспортных. Однако банк работает над интеграцией с сервисом "Дія", что позволит менять паспортные данные онлайн.
Ощадбанк напоминает о важности своевременного обновления приложения, чтобы иметь доступ ко всем новым сервисам.
Ранее сообщалось, что Ощадбанк продлил срок действия своих платежных карт до 30 июня 2025 года. Речь идет, в том числе о картах для внутренне перемещенных лиц.
Кроме того, Ощадбанк запустил услугу для предпринимателей и бизнесменов, которая меняет правила оплаты.