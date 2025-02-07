"Это не прихоть". Ощадбанк обратился к клиентам из-за обновления данных

Чтобы сделать этот процесс более удобным, Ощадбанк ввел возможность обновления данных без посещения отделения - через мобильное приложение "Мобильный Ощад".

Как это работает?

За 30 дней до необходимой даты обновления или после нее в приложении появляется сообщение. Пользователь может перейти по нему или открыть раздел "Еще" - Профиль клиента, проверить информацию и подтвердить ее, если все актуально. В случае изменений - внести корректировки в специальной анкете.

На данный момент через приложение можно обновить все данные, кроме паспортных. Однако банк работает над интеграцией с сервисом "Дія", что позволит менять паспортные данные онлайн.

Ощадбанк напоминает о важности своевременного обновления приложения, чтобы иметь доступ ко всем новым сервисам.