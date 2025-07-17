Це приховане налаштування Windows може врятувати ваш комп'ютер від вірусів: як його ввімкнути

Що таке Network Protection і навіщо вона потрібна

Багато користувачів знайомі з функцією SmartScreen, яка перевіряє сайти і файли, що завантажуються, на предмет загроз. Однак SmartScreen працює переважно в браузері Microsoft Edge і не охоплює інші додатки.

Саме тут на допомогу приходить Network Protection - системний компонент, який аналізує весь мережевий трафік на пристрої.

Network Protection перевіряє активність усіх додатків і процесів, звіряючи дані з базою репутації Microsoft. Таким чином, загроза може бути заблокована ще до завантаження файлу або підключення до підозрілого ресурсу.

Кому доступна функція

Network Protection доступна не всім. Для її активації необхідні такі умови:

встановлено Windows 10 або 11 Pro, або Enterprise (у версіях Home функція відсутня)

активний антивірус Microsoft Defender

виконано вхід у систему з обліковим записом Microsoft

є доступ до інтернету.

Якщо всі умови дотримано, можна переходити до активації.

Як увімкнути Network Protection

Відкрийте PowerShell від імені адміністратора: правий клік на кнопці "Пуск" і Terminal (Admin).

Перевірте поточний статус: Get-MpPreference Select-Object EnableNetworkProtection.

Ви побачите значення, де:

0 - вимкнено

1 - увімкнено

2 - режим аудиту (тільки логування)

Якщо ви бачите 0, то продовжуйте.

Щоб увімкнути захист, виконайте: Set-MpPreference -EnableNetworkProtection Enabled

Перевірити, чи спрацювало ввімкнення, можна повторно ввівши команду з пункту 2 - має з'явитися значення 1.

Для вимкнення функції використовуйте: Set-MpPreference -EnableNetworkProtection Disabled

Додаткові налаштування

Під час використання мережевого захисту деякі анонімні дані передаватимуться назад у Microsoft для різних цілей. Вимкнути це можна за допомогою команди: Set-MpPreference- DisableNetworkProtectionPerfTelemetry $true

Для подальшого налаштування захисту мережі вам знадобиться редактор групової політики. Відкрийте меню "Пуск" і введіть [gpedit], потім натисніть "Змінити групову політику" , щоб запустити редактор політик.

У редакторі групової політики ви знайдете два параметри, пов'язані із захистом мережі. Для цього на лівій панелі перейдіть до "Локальної групової політики", "Конфігурації комп'ютера", "Адміністративних шаблонів", "Компонентів Windows", "Антивірусу Microsoft Defender", "Exploit Guard" у "Microsoft Defender" і "Захисту мережі".

Знайдіть параметр "Заборонити користувачам і додаткам доступ до небезпечних вебсайтів", двічі клацніть на нього, виберіть "Увімкнено" і встановіть один із режимів:

Block - повне блокування шкідливих сайтів

Audit Mode - тільки логування в системних журналах

Disable - вимкнено (за замовчуванням).

Після вибору потрібного режиму натисніть "Застосувати" і "OK".

Можливі проблеми із сумісністю

Захист мережі може призвести до збоїв у роботі деяких додатків. Якщо вас це турбує, спробуйте спочатку ввімкнути режим аудиту і перевірити журнал подій Windows на наявність повідомлень про потенційно збійні з'єднання. Якщо через деякий час усе працюватиме нормально, можна переключитися в режим блокування, щоб увімкнути функцію.