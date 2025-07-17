Це приховане налаштування Windows може врятувати ваш комп'ютер від вірусів: як його ввімкнути

Windows загалом безпечна, але загрози в інтернеті зберігаються, адже шкідливе ПЗ може проникнути через сайт або завантаження. Один зі способів підвищити захист - увімкнути маловідому функцію Microsoft Defender під назвою Network Protection.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на технологічний сайт PCWorld.
Багато користувачів знайомі з функцією SmartScreen, яка перевіряє сайти і файли, що завантажуються, на предмет загроз. Однак SmartScreen працює переважно в браузері Microsoft Edge і не охоплює інші додатки.
Саме тут на допомогу приходить Network Protection - системний компонент, який аналізує весь мережевий трафік на пристрої.
Network Protection перевіряє активність усіх додатків і процесів, звіряючи дані з базою репутації Microsoft. Таким чином, загроза може бути заблокована ще до завантаження файлу або підключення до підозрілого ресурсу.
Network Protection доступна не всім. Для її активації необхідні такі умови:
Якщо всі умови дотримано, можна переходити до активації.
Відкрийте PowerShell від імені адміністратора: правий клік на кнопці "Пуск" і Terminal (Admin).
Перевірте поточний статус: Get-MpPreference Select-Object EnableNetworkProtection.
Ви побачите значення, де:
Щоб увімкнути захист, виконайте: Set-MpPreference -EnableNetworkProtection Enabled
Перевірити, чи спрацювало ввімкнення, можна повторно ввівши команду з пункту 2 - має з'явитися значення 1.
Для вимкнення функції використовуйте: Set-MpPreference -EnableNetworkProtection Disabled
Під час використання мережевого захисту деякі анонімні дані передаватимуться назад у Microsoft для різних цілей. Вимкнути це можна за допомогою команди: Set-MpPreference- DisableNetworkProtectionPerfTelemetry $true
Для подальшого налаштування захисту мережі вам знадобиться редактор групової політики. Відкрийте меню "Пуск" і введіть [gpedit], потім натисніть "Змінити групову політику" , щоб запустити редактор політик.
У редакторі групової політики ви знайдете два параметри, пов'язані із захистом мережі. Для цього на лівій панелі перейдіть до "Локальної групової політики", "Конфігурації комп'ютера", "Адміністративних шаблонів", "Компонентів Windows", "Антивірусу Microsoft Defender", "Exploit Guard" у "Microsoft Defender" і "Захисту мережі".
Знайдіть параметр "Заборонити користувачам і додаткам доступ до небезпечних вебсайтів", двічі клацніть на нього, виберіть "Увімкнено" і встановіть один із режимів:
Після вибору потрібного режиму натисніть "Застосувати" і "OK".
Захист мережі може призвести до збоїв у роботі деяких додатків. Якщо вас це турбує, спробуйте спочатку ввімкнути режим аудиту і перевірити журнал подій Windows на наявність повідомлень про потенційно збійні з'єднання. Якщо через деякий час усе працюватиме нормально, можна переключитися в режим блокування, щоб увімкнути функцію.
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