"Це повна дурня": Усик емоційно звернувся до Трампа через його заяви про Україну (відео)

Чемпіон світу з боксу у надважкій вазі Олександр Усик публічно звернувся до президента США Дональда Трампа із закликом "відкрити очі" на війну в Україні.
Спортсмен зробив емоційну заяву під час інтерв’ю британському ведучому Пірсу Моргану, повідомляє РБК-Україна.
У відповідь на запитання щодо припущень, що Україна має поступитися частиною своїх територій заради миру, Усик категорично відкинув таку ідею.
"Це повна дурня. Слухайте. У нас багато спірних місць. Але чому Росії можна, а решті світу - ні?.. Усе, що робить Росія, увесь світ знає - це повна нісенітниця! Наш світ живе правдою. У нас є земля. Це - Україна. Добре? Живемо ось так. Чому ти забираєш мою країну? Президенте Трамп, відкрийте очі, будь ласка", - заявив Усик.
На уточнення Моргана, що саме він хоче від Трампа, боксер відповів коротко і чітко: "Будь ласка, зупиніть війну в Україні."
Усик також наголосив, що Україна не має наміру віддавати свої території.
"Це моя територія. Це територія моєї країни. Це мій народ", - сказав чемпіон WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі.
Це звернення боксера пролунало на тлі заяв Трампа про те, що український президент нібито "готовий віддати Крим Росії", попри попередні твердження Києва про неприпустимість будь-яких територіальних поступок.
На запитання, чи справді Україна готова поступитися Кримом, Трамп відповів: "Я так думаю".
Зазначимо, що Усик з початку повномасштабного вторгнення активно підтримує Україну.
Його чемпіонський пояс навіть мав стати подарунком від Зеленського Трампу під час візиту до Білого дому.
Проте, за словами Зеленського, через розбіжності в переговорах пояс залишився "на столику в кабінеті". ЗМІ згодом повідомили, що він був знайдений у приватній їдальні Трампа.
Усик, коли з ним у одному з інтерв’ю заговорили про пояс, сказав, що “всі пояси вдома".
На уточнююче запитання, чий же пояс подарував Зеленському Трамп, спортсмен відповів, що це був “спеціальний пояс".
Додамо, що інтерв’ю Усика з Пірсом Морганом вийде найближчими днями на YouTube.
Раніше ми писали, що команди Усика і Дюбуа зробили гучні заяви на першій прес-конференції перед боєм-реваншем 19 липня.