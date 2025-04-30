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Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

"Это полная ерунда": Усик эмоционально обратился к Трампу из-за его заявления об Украине (видео)

Усик обратился к Трампу (фото: Getty Images)
Автор: Владимир Варуха

Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Александр Усик публично обратился к президенту США Дональду Трампу с призывом "открыть глаза" на войну в Украине.

Спортсмен сделал эмоциональное заявление во время интервью британскому ведущему Пирсу Моргану, сообщает РБК-Украина.

Усик обратился к Трампу из-за войны в Украине

В ответ на вопрос относительно предположений, что Украина должна уступить часть своих территорий ради мира, Усик категорически отверг такую идею.

"Это полная ерунда. Слушайте. У нас много спорных мест. Но почему России можно, а остальному миру - нет?.. Все, что делает Россия, весь мир знает - это полная чушь! Наш мир живет правдой. У нас есть земля. Это - Украина. Понятно? Живем вот так. Почему ты забираешь мою страну? Президент Трамп, откройте глаза, пожалуйста", - заявил Усик.

На уточнение Моргана, что именно он хочет от Трампа, боксер ответил коротко и четко: "Пожалуйста, остановите войну в Украине."

Усик также подчеркнул, что Украина не намерена отдавать свои территории.

"Это моя территория. Это территория моей страны. Это мой народ", - сказал чемпион WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе.

Почему именно Усик обратился к Трампу

Это обращение боксера прозвучало на фоне заявлений Трампа о том, что украинский президент якобы "готов отдать Крым России", несмотря на предыдущие утверждения Киева о недопустимости любых территориальных уступок.

На вопрос, действительно ли Украина готова уступить Крым, Трамп ответил: "Я так думаю".

Отметим, что Усик с начала полномасштабного вторжения активно поддерживает Украину.

Его чемпионский пояс даже должен был стать подарком от Зеленского Трампу во время визита в Белый дом.

Однако, по словам Зеленского, из-за разногласий в переговорах пояс остался "на столике в кабинете". СМИ впоследствии сообщили, что он был найден в частной столовой Трампа.

Усик, когда с ним в одном из интервью заговорили о поясе, сказал, что "все пояса дома".

На уточняющий вопрос, чей же пояс подарил Зеленскому Трамп, спортсмен ответил, что это был "специальный пояс".

Добавим, что интервью Усика с Пирсом Морганом выйдет в ближайшие дни на YouTube.

Ранее мы писали, что команды Усика и Дюбуа сделали громкие заявления на первой пресс-конференции перед боем-реваншем 19 июля.

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