"Це повна брехня": Зеленський спростував нібито оточення ЗСУ у Куп'янську та Покровську

Зокрема, сьогодні генерали РФ доповіли главі Кремля Володимиру Путіну, що їх війська нібито оточили до 5 тисяч солдатів ЗСУ у Покровську та Куп'янську. Однак ця інформація не відповідає дійсності.

"Це повна брехня. І не перша", - заявив Зеленський

Він наголосив, що мета таких повідомлень полягає у тому, щоб викликати паніку. Однак на цей раз фейк орієнтований на Сполучені Штати, щоб створити враження, що Росія нібито виграє на полі бою.

Також Зеленський поінформував, що має найсвіжішу інформацію від Генштабу та головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

Глава держави повідомив, що цього тижня активність РФ поблизу Куп'янська та Покровська була в півтора-два рази нижчою, ніж у попередні періоди.

Окрім того, президент зазначив, що ЗСУ контролюють ситуацію і подібні повідомлення - це не більше, ніж дезінформаційні маневри Кремля.