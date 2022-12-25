"Це не помста": Гуменюк сказала, чому росіяни тероризують Херсон

На питання журналіста, чи можна вважати вчорашній обстріл Херсона помстою росіян за ті, чи інші дії українських захисників, вона відповіла, що це не так.

"Я взагалі не вважаю, що кожний обстріл (окупантів - ред.) є помстою. Це розвиток війни і військові дії, які ворог нам, скажімо, "запропонував" ще з 24 лютого з початку повномасштабного вторгнення. Говорити, що вони конкретно помстилися за влучання по пункту управління, вони не настільки цінують своїх, щоб гатити по наших. Вони просто ненавидять всіх тих, хто живе краще за них", - пояснює Гуменюк.

За її словами, в такий спосіб російські окупанти намагаються довести своєму "цареві", що вони нібито на щось здатні.

"Це прояв їх безсилля, тому що не можуть вони зробити те, чого від них жадає їх "вождь", - підсумувала Гуменюк.

Нагадаємо, що вчора російські війська масовано обстріляли центр Херсона. Через що загинули більше десятка людей, а 64 отримали поранення.

Додамо, сьогодні окупанти продовжують тероризувати Херсон, від самого ранку в місті чують вибухи.

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