"Это не месть": Гуменюк сказала, почему россияне терроризируют Херсон

На вопрос журналиста, можно ли считать вчерашний обстрел Херсона местью россиян за то или иное действие украинских защитников, она ответила, что это не так.

"Я вообще не считаю, что каждый обстрел (оккупантов - ред.) является местью. Это развитие войны и военные действия, которые враг нам, скажем, "предложил" еще с 24 февраля с начала полномасштабного вторжения. Говорить, что они конкретно отомстили за попадания по пункту управления, они не настолько ценят своих, чтобы топить по нашим. Они просто ненавидят всех живущих лучше них", - объясняет Гуменюк.

По ее словам, таким образом российские оккупанты пытаются доказать своему "царю", что они якобы на что-то способны.

"Это проявление их бессилия, потому что не могут они сделать то, чего от них требует их "вождь", - подытожила Гуменюк.

Напомним, что вчера российские войска массированно обстреляли центр Херсона. Из-за чего погибли более десятка человек, а 64 получили ранения.

Добавим, сегодня оккупанты продолжают терроризировать Херсон, с самого утра в городе слышат взрывы.

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