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Окупанти із самого ранку продовжують обстрілювати Херсон

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Херсон, Неділя 25 грудня 2022 08:53
Окупанти із самого ранку продовжують обстрілювати Херсон Фото: окупанти із самого ранку продовжують обстрілювати Херсон (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

У Херсоні з самого ранку 25 грудня місцеві жителі чують вибухи. Окупанти продовжують обстріли міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

"З самого ранку в Херсоні чути вибухи, бережіть себе і без сильної потреби не виходьте на вулицю", - пишуть в одному з пабліків.

Масований обстріл Херсона 24 грудня

Нагадаємо, що вчора центр Херсона був масовано обстріляний росіянами.

Як на сьогоднішній ранок повідомив очільник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич, окупанти 71 раз обстріляли територію області - били з артилерії, РСЗВ та мінометів.

Зокрема, вчора ворог 41 раз атакував Херсон. Масованим вогнем загарбники вкрили середмістя - загинули мирні люди, зруйновано цивільні будівлі. Також під ворожим вогнем опинилися промислові приміщення, медичні заклади, приватні та багатоквартирні будинки.

Так, за минулу добув області російська армія вбила 16 людей, серед них 3 працівників ДСНС, які загинули під час проведення робіт з розмінування територій у Бериславському районі. Ще 64 особи отримали поранення різного ступеня тяжкості.

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