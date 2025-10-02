Це політичний тиск. Керівник Департаменту безпеки КМДА про шосту підозру проти нього

Про це Ткачук написав у себе в Facebook.

"Ніщо так не спонукає працювати затятіше, як вручені підозри і постійні замовні публікації. Сьогодні вже шоста підозра. Всі вони не про діяльність у структурі, а про політичний тиск на мене і на місцеве самоврядування загалом. Бо ж зрозуміло, що підірвавши роботу Департаменту муніципальної безпеки, який під час воєнного стану є одним із ключових, розбалансується робота міської інфраструктури. Це і контроль за станом укриттів, це і порятунок життів та розбір завалів після обстрілів міста, і загалом робота в надзвичайних ситуаціях, що нерідко трапляється сьогодні у столиці", - написав Роман Ткачук.

Він зазначив, що тиск силовиків не сприяє обороні Києва, але попри це Департамент муніципальної безпеки продовжить працювати на користь міста.

"Постійні закиди на мою адресу, підозри і маніпулятивні заяви не сприяють обороні міста, не додають нам стійкості. Втім попри це працював, працюю і буду працювати на користь міста", - заначив Ткачук.