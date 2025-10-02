Это политическое давление. Руководитель Департамента безопасности КГГА о шестом подозрении против него

Об этом Ткачук написал у себя в Facebook.

Это может негативно повлиять на контроль за состоянием укрытий, спасение жизней и разбор завалов после обстрелов, и в целом на работу Департамента в чрезвычайных ситуациях.

"Ничто так не побуждает работать упорнее, как врученные подозрения и постоянные заказные публикации. Сегодня уже шестое подозрение. Все они не о деятельности в структуре, а о политическом давлении на меня и на местное самоуправление в целом. Ведь понятно, что подорвав работу Департамента муниципальной безопасности, который во время военного положения является одним из ключевых, разбалансируется работа городской инфраструктуры. Это и контроль за состоянием укрытий, это и спасение жизней и разбор завалов после обстрелов города, и вообще работа в чрезвычайных ситуациях, что нередко случается сегодня в столице", - написал Роман Ткачук.

Он отметил, что давление силовиков не способствует обороне Киева, но несмотря на это Департамент муниципальной безопасности продолжит работать на пользу города.

"Постоянные упреки в мой адрес, подозрения и манипулятивные заявления не способствуют обороне города, не добавляют нам стойкости. Впрочем несмотря на это работал, работаю и буду работать на пользу города", - отметил Ткачук.