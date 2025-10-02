ua en ru
Чт, 02 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Это политическое давление. Руководитель Департамента безопасности КГГА о шестом подозрении против него

Украина, Четверг 02 октября 2025 19:25
UA EN RU
Это политическое давление. Руководитель Департамента безопасности КГГА о шестом подозрении против него Фото: руководитель Департамента муниципальной безопасности КГГА Роман Ткачук (пресс-служба)
Автор: Александр Мороз

Руководителю Департамента муниципальной безопасности КГГА Роману Ткачуку силовики вручили шестое подозрение, он заявляет о политическом давлении на местное самоуправление и попытке парализовать город.

Об этом Ткачук написал у себя в Facebook.

Это может негативно повлиять на контроль за состоянием укрытий, спасение жизней и разбор завалов после обстрелов, и в целом на работу Департамента в чрезвычайных ситуациях.

"Ничто так не побуждает работать упорнее, как врученные подозрения и постоянные заказные публикации. Сегодня уже шестое подозрение. Все они не о деятельности в структуре, а о политическом давлении на меня и на местное самоуправление в целом. Ведь понятно, что подорвав работу Департамента муниципальной безопасности, который во время военного положения является одним из ключевых, разбалансируется работа городской инфраструктуры. Это и контроль за состоянием укрытий, это и спасение жизней и разбор завалов после обстрелов города, и вообще работа в чрезвычайных ситуациях, что нередко случается сегодня в столице", - написал Роман Ткачук.

Он отметил, что давление силовиков не способствует обороне Киева, но несмотря на это Департамент муниципальной безопасности продолжит работать на пользу города.

"Постоянные упреки в мой адрес, подозрения и манипулятивные заявления не способствуют обороне города, не добавляют нам стойкости. Впрочем несмотря на это работал, работаю и буду работать на пользу города", - отметил Ткачук.

Напомним, Роман Ткачук - профессиональный спасатель, который в разные времена возглавлял "Киевскую службу спасения", помогал ликвидировать последствия землетрясений в Индии, Ираке и Турции, а также непосредственно занимался созданием "Государственной аварийно-спасательной службы по поиску и спасению туристов" МЧС Украины.

Имеет медаль ГУ ГСЧС "За спасенные жизни", награду МЧС Украины "За отвагу в чрезвычайной ситуации" I и II степени и много других наград.

Читайте РБК-Украина в Google News
КГГА
Новости
Будут отключать свет даже там, где не планировали: Черниговщина ужесточает графики
Будут отключать свет даже там, где не планировали: Черниговщина ужесточает графики
Аналитика
Роксолана Пидласа: Мы должны убедить партнеров дать денег на зарплаты военным
Юрий Дощатов, Ростислав Шаправский Роксолана Пидласа: Мы должны убедить партнеров дать денег на зарплаты военным