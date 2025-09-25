Це не подряпини. Apple пояснила, чому на iPhone 17 з'являються сліди на корпусі

Що говорить Apple

Перші скарги на подряпини з'явилися в день релізу iPhone 17 у статті Bloomberg. У публікації показали сліди зносу на демонстраційних зразках iPhone 17 Pro в Apple Store і у партнерів компанії. Основні пошкодження були на задній панелі, особливо навколо вирізу для MagSafe.

Apple пояснює, що ці "дефекти" викликані зношеними підставками MagSafe в деяких магазинах. "Це не подряпини, а перенесення матеріалу з підставки на корпус, який легко видаляється при очищенні", - заявили в Apple.

Компанія вже працює над усуненням проблеми - найімовірніше, заміною зношених підставок. Пошкодження помічені і на інших моделях iPhone, включно з iPhone 16.

Ще одну потенційну вразливість показав YouTube-канал JerryRigEverything: підняті краї навколо блоку камери на задній панелі iPhone 17 Pro особливо схильні до подряпин. Причина в тому, що Apple не додала фаску або округлення по краях камери.

Apple стверджує, що краї блоку камери мають схожі характеристики з анодованими алюмінієвими корпусами інших пристроїв компанії, включно з iPhone і MacBook. Незважаючи на це, з часом користувачі можуть спостерігати природний знос, включно з невеликими подряпинами.

Що говорять тести

Загалом, лінійки iPhone Air і iPhone 17 показали відмінну міцність. iPhone Air не згинається при нормальному тиску, незважаючи на ультратонкий корпус, а керамічне покриття Ceramic Shield 2 у всіх нових моделей стало значно стійкішим до подряпин.

За даними JerryRigEverything, iPhone 17 Pro стійкий до подряпин, за винятком країв блоку камери. Корпус і сама камера залишаються захищеними при звичайному використанні.

Apple підкреслює, що iPhone 17 використовують ультралегкий алюмінієвий сплав серії 7000 авіаційного класу, а анодоване покриття перевищує галузеві стандарти мікротвердості. У компанії проводять суворі тести на міцність, щоб пристрої витримували повсякденне використання.

При цьому варто зберігати скепсис, коли бачите фотографії подряпаних iPhone у соцмережах - частина з них може бути зроблена навмисно. Демонстраційні зразки в магазинах також не завжди об'єктивні, оскільки їх щодня чіпають сотні або тисячі покупців.