"Це підготовка до серйозної операції в Криму": Буданов прокоментував дії в Чорному морі

Начальник ГУР Кирило Буданов повідомив про підготовку серйозної операції в Криму на тлі здійснених підрозділами воєнної розвідки бойових місій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на документальний фільм "Війна за море: від Дніпра до Криму" Головного управління розвідки.
Коментуючи значення здійснених підрозділами воєнної розвідки бойових місій, зокрема у Чорному морі та на території тимчасово окупованого Криму, Буданов зауважив, що "це все - підготовчі заходи до серйозної операції в Криму".
"Це перевірка правильності наших тверджень про шляхи підходу і відходу звідти. Крім того, це гарний посил для населення, яке живе в окупації вже 10 років. Багато хто з них вірить у те, що їх забули", - сказав Кирило Буданов.
Зокрема, в ГУР розповіли про операції, які були вдало виконані спецпідрозділами відомства.
Так, влітку 2023 року бійці спецпідрозділу "Шаман" переправились на лівий берег Дніпра у Херсонській області. Після знищення та взяття в полон загарбників, вдалося зробити перші кроки до створення лівобережного плацдарму на даній ділянці.
Також у липні минулого року бійці спецпідрозділу Тимура повернули під контроль держави нафтогазовидобувну платформу "Україна", а згодом брали участь у кримській операції "Пробудження сили".
Що стосується знищення кораблів ворожого флоту, то в ГУР зауважили, що це зона відповідальності спецпідрозділу "Group 13".
У ніч із 31 січня на 1 лютого українські розвідники знищили ракетний катер "Іванівець" Чорноморського флоту РФ. Як розповіли в ГУР, катер "Івановець" був певною мірою гордістю російського флоту. Подібних кораблів було лише три одиниці. На його борту могли бути до 40 російських моряків.
Крім того, біля берегів тимчасово окупованого Криму 14 лютого ГУР та ЗСУ знищили російський великий десантний корабель "Цезар Куніков". У ГУР розповіли, що "Цезар Куніков" було знищено поблизу Алупки біля берегів Криму.
У ніч з 4 на 5 березня 2024 року спецпідрозділ ГУР МО України “Group 13” атакував патрульний корабель Чорноморського флоту РФ "Сергій Котов".
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