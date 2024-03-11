"Это подготовка к серьезной операции в Крыму": Буданов прокомментировал действия в Черном море

Комментируя значение осуществленных подразделениями военной разведки боевых миссий, в частности, в Черном море и на территории временно оккупированного Крыма, Буданов отметил, что "это все - подготовительные меры к серьезной операции в Крыму".

"Это проверка правильности наших утверждений о путях подхода и отхода оттуда. Кроме того, это хороший посыл для населения, живущего в оккупации уже 10 лет. Многие из них верят в то, что их забыли", - сказал Кирилл Буданов.

Успешные операции спецподразделений ГУР 2023

В частности, в ГУР рассказали об операциях, удачно выполненных спецподразделениями ведомства.

Так, летом 2023 года бойцы спецподразделения "Шаман" переправились на левый берег Днепра в Херсонской области. После уничтожения и взятия в плен захватчиков, удалось сделать первые шаги к созданию левобережного плацдарма на данном участке.

Также в июле прошлого года бойцы спецподразделения Тимура вернули под контроль государства нефтегазодобывающую платформу "Украина", а затем принимали участие в крымской операции "Пробуждение силы".

Что касается уничтожения кораблей вражеского флота, то в ГУР отметили, что это зона ответственности спецподразделения "Group 13".