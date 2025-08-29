"Це перекладання відповідальності на військових", - УДАР про узгодження масових заходів із Генштабом

"Вдавана турбота про безпеку країни не має служити прикриттям для впровадження авторитарних практик. Це руйнує довіру до держави та грає на руку ворогу", - йдеться в заяві партії УДАР.

Політсила закликає уряд скасувати своє рішення і не перекладати політичну відповідальність на військових.

"Україна бореться з авторитарною росією. Ми не можемо допустити, щоб у нашій державі під прикриттям війни, руками військових відбувалося згортання демократії та свободи", - наголошує УДАР.

В партії зазначили, що рішення уряду про погодження масових заходів із військовими є політичним кроком, за допомогою якого влада намагається знайти механізм заборони громадянських акцій протесту.

"Ми вважаємо цей крок політичним і загрозливим. Це не про безпеку. Це про страх влади перед людьми, перед громадським проявом позиції. Після атак на незалежність НАБУ та САП, після хвилі суспільного протесту влада намагається знайти механізм заборони громадянських акцій, які виступають проти її часто незаконних дій. Найбільш цинічно, що робити це планують, прикриваючись військовими", - зазначили в партії УДАР.

Як наголошується в заяві, влада фактично перетворює Генштаб на цензора масових заходів.

"Уряд своїм рішенням фактично перетворює Генштаб на власний політичний інструмент цензора масових заходів. Замість того, щоб зосереджуватися на війні, захищати країну від агресора, військові будуть змушені розглядати тонни "спаму" - тисячі заяв від організаторів концертів, громадських організацій чи активістів", - йдеться в заяві УДАРу.

У партії вважають, що це не лише знецінює місію військових, а й підставляє армію під політичну відповідальність за будь-які заборони. І водночас дає можливість владі "дозволяти/забороняти" ті чи інші масові акції, залишаючись формально поза кадром".

У партії заявляють, що рішення уряду є "неповагою до суспільства і спробою підім'яти під себе демократію, використовуючи війну".

"Ми вже спостерігали подібну картинку, коли влада повністю зняла із себе відповідальність за мобілізацію та цілковито перекинула її на військових. Наслідки ми бачимо - катастрофічна нестача особового складу у підрозділах, яка жодним чином не обходить владу - вона ж формально тут ні до чого", - зазначають в партії УДАР.