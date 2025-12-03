"Це нереалістично": у США зробили заяву щодо фінансової допомоги Україні

Сполучені Штати Америки не зможуть "нескінченно" фінансово підтримувати Україну.

Як повідомляє РБК-Україна, пре це державний секретар США Марко Рубіо заявив в інтерв’ю Fox News.

"У деяких людей є ідея, що наша політика має полягати в тому, щоб нескінченно фінансувати Україну, скільки б не тривала війна. Це нереалістично. Це не співвідноситься з реальністю. Так не буде. Ми давно про це говоримо", - зазначив Рубіо. За його словами, "не можна надавати підтримку в таких обсягах і масштабах". Держсекретар США також наголосив на тому, що вважає нереалістичним, щоб Росія продовжувала війну ще чотири-п’ять років.