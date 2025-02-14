"Це неприйнятно". Пісторіус розкритикував коментарі Венса щодо Німеччини

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус розкритикував коментарі віцепрезидента США Джей Ді Венса про свою країну. Ба більше, він назвав їх "неприйнятними".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.
Пісторіус наголосив, що віце-президент США порівняв німецьку демократію з авторитарним режимом. Венс нібито звинуватив Німеччину за те, що він описав як "рейди проти власних громадян за публікацію антифеміністичних коментарів".
"Це неприйнятно... Це не та демократія, яку я свідчу щодня в парламенті. У нашій демократії кожна думка має голос", - сказав Пісторіус.
Міністр додав, що демократія не означає, що "галаслива меншість" автоматично буде права
"Я щасливий жити в Європі, де демократія захищена від внутрішніх і зовнішніх ворогів", - сказав Пісторіус.
Нагадаємо, що віце-президент США Джей Ді Венс виступив сьогодні, 14 лютого, на Мюнхенській конференції з безпеки 2025. У своїй промові він побічно згадав Україну, головним чином зосередившись на критиці європейських партнерів.
У своєму матеріалі РБК-Україна навело головні заяви Венса.
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