"Это неприемлемо". Писториус раскритиковал комментарии Вэнса по поводу Германии

Писториус отметил, что вице-президент США сравнил немецкую демократию с авторитарным режимом. Вэнс якобы обвинил Германию за то, что он описал как "рейды против собственных граждан за публикацию антифеминистических комментариев".

"Это неприемлемо... Это не та демократия, которую я свидетельствую ежедневно в парламенте. В нашей демократии каждое мнение имеет голос", - сказал Писториус.

Министр добавил, что демократия не означает, что "шумное меньшинство" автоматически будет право

"Я счастлив жить в Европе, где демократия защищена от внутренних и внешних врагов", - сказал Писториус.