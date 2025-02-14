"Это неприемлемо". Писториус раскритиковал комментарии Вэнса по поводу Германии

Министр обороны Германии Борис Писториус раскритиковал комментарии вице-президента США Джей Ди Вэнса о своей стране. Более того, он назвал их "неприемлемыми".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
Писториус отметил, что вице-президент США сравнил немецкую демократию с авторитарным режимом. Вэнс якобы обвинил Германию за то, что он описал как "рейды против собственных граждан за публикацию антифеминистических комментариев".
"Это неприемлемо... Это не та демократия, которую я свидетельствую ежедневно в парламенте. В нашей демократии каждое мнение имеет голос", - сказал Писториус.
Министр добавил, что демократия не означает, что "шумное меньшинство" автоматически будет право
"Я счастлив жить в Европе, где демократия защищена от внутренних и внешних врагов", - сказал Писториус.
Напомним, что вице-президент США Джей Ди Вэнс выступил сегодня, 14 февраля, на Мюнхенской конференции по безопасности 2025. В своей речи он косвенно упомянул Украину, главным образом сосредоточившись на критике европейских партнеров.
В своем материале РБК-Украина привело главные заявления Вэнса.
За основными событиями на Мюнхенской конференции по безопасности следите в онлайне РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.