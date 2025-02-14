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"Это неприемлемо". Писториус раскритиковал комментарии Вэнса по поводу Германии

Фото: министр обороны Германии Борис Писториус (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Министр обороны Германии Борис Писториус раскритиковал комментарии вице-президента США Джей Ди Вэнса о своей стране. Более того, он назвал их "неприемлемыми".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Писториус отметил, что вице-президент США сравнил немецкую демократию с авторитарным режимом. Вэнс якобы обвинил Германию за то, что он описал как "рейды против собственных граждан за публикацию антифеминистических комментариев".

"Это неприемлемо... Это не та демократия, которую я свидетельствую ежедневно в парламенте. В нашей демократии каждое мнение имеет голос", - сказал Писториус.

Министр добавил, что демократия не означает, что "шумное меньшинство" автоматически будет право

"Я счастлив жить в Европе, где демократия защищена от внутренних и внешних врагов", - сказал Писториус.

Напомним, что вице-президент США Джей Ди Вэнс выступил сегодня, 14 февраля, на Мюнхенской конференции по безопасности 2025. В своей речи он косвенно упомянул Украину, главным образом сосредоточившись на критике европейских партнеров.

В своем материале РБК-Украина привело главные заявления Вэнса.

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